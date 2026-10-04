Mersin OSB'de çatı katında yangın kontrol altına alındı

Mersin OSB'de fabrika idari binasında yangın

Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Isopol Polyurethane Systems Zan Panel üretim fabrikasının idari binasında yangın çıktı. Olay, Yukarı Burhan Mahallesi'ndeki fabrikanın çatı katında başladı.

yangının gelişimi

Çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için müdahale etti ve söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

müdahale ve soruşturma

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve soruşturma başlatıldı; yetkililer olay yerindeki çalışmaları sürdürüyor.

ISOPOL POLYURETHANE SYSTEMS ZAN PANEL ÜRETİM FABRİKASININ İDARİ BİNASINDA YANGIN ÇIKTI.