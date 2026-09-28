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mersin sahillerinde yaklaşık 100 bin caretta yavrusu denizle buluştu

Mersin'in beş önemli yuvalama sahasında bu sezon koruma altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türlerinden yaklaşık 100 bin yavru denize ulaştı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

mersin sahillerinde yaklaşık 100 bin caretta yavrusu denizle buluştu

mersin'de yuvalama sezonu sonuçlandı:

Mersin, dünyada caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin en önemli üreme merkezleri arasında yer alıyor. Kentin 321 kilometrelik Akdeniz kıyısında yer alan sahillerde bu yıl yuvalama dönemi sona erdi ve Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ile Kazanlı sahillerindeki yuvalardan çıkan yavrular denizle buluştu. Yetkililer, kent genelinde bu sezonun toplamında yaklaşık 100 bin yavru denize ulaştığını değerlendiriyor.

yuvalama alanları ve sayı dağılımı:

Mersin'de beş ayrı yuvalama kumsalı bulunuyor: Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı. Özellikle Davultepe kumsalında bu sezon 138 yuva tespit edildi ve buradan yaklaşık 10 bin yavru denize ulaştı. Bu sayılar, bölgedeki koruma çalışmaları ve izleme faaliyetleri sayesinde kayda geçen verilerle doğrulanıyor.

davultepe'nin durumu ve yıllık eğilim:

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, 2026 yuvalama sezonuna ilişkin değerlendirmesinde Davultepe'deki yuva sayısının geçmiş yılların ortalamasının altında kaldığını belirtti. Ergene, "Geçmiş yıllarla 2026 yuvalama sezonunu karşılaştıracak olursak, bu sene 138 yuvayla yuvalama sayısında bir düşüş gözlemledik. Ortalama olarak Davultepe’deki yuva sayısı 180 civarında" dedi ve kilometre başına düşen yuva yoğunluğuna dikkat çekti.

Ergene, yuvalama sayısındaki azalmayı tek başına olumsuz bir gösterge olarak değerlendirmemek gerektiğini vurgulayarak, "Bu düşüş kaplumbağaların doğası gereği, doğal sürecin bir parçası. Çünkü biz 20 yıllık grafiğe baktığımızda yuvalamalarda inişli çıkışlı bir grafik görürüz. Bu yıl da o iniş yaşadığımız senelerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Koruma ekipleri ve araştırma merkezleri, hem yuvalama döneminde hem de yavruların denize ulaşma sürecinde zorlukları izlemeye devam ediyor. Bu çabalar, nesli tehlike altında olan türlerin uzun vadeli korunması açısından kritik önem taşıyor.

MERSİN&#039;DE DENİZ KAPLUMBAĞALARININ 2026 YILI YUVALAMA SEZONUNDA YUMURTALARINDAN ÇIKAN YAVRULARIN...

MERSİN'DE DENİZ KAPLUMBAĞALARININ 2026 YILI YUVALAMA SEZONUNDA YUMURTALARINDAN ÇIKAN YAVRULARIN DENİZLE BULUŞMA SÜRECİ TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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