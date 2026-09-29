Mersin şehir tiyatrosu 26. sezonunu 'Keşanlı Ali Destanı' ile başlatıyor

yeni sezonun açılışı ve tema:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 26. sanat sezonunu 3 Ekim tarihinde sahneleyeceği 'Keşanlı Ali Destanı' ile açıyor. Sezonun teması 'İnsanla başlar' olarak belirlendi; Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez tiyatronun insanın olduğu her yerde var olduğunu vurguluyor ve kurumun sadece oyun sahnelemekle sınırlı kalmadığını söylüyor.

sezon programı ve ilk prömiyerler:

Açılış oyununu Alpay Aksum yönetirken, kasım ayında Dario Fo ve Franca Rame'in 'Ödenmeyecek Ödemiyoruz' oyunu prömiyer yapacak. Sezonun ikinci yarısında farklı yapımların yanı sıra bir orta oyunu ile mart ayında sahnelenecek bir komedi planlanıyor.

repertuvar ve yaş gruplarına yönelik yapımlar:

Yetişkin repertuvarında 'Misafir', 'Ben Anadolu', 'Buzlar Çözülmeden', 'Eyvah Nadir' ve 'Bahar Noktası' gibi oyunlar sahnelenmeye devam edecek. Çocuk oyunları arasında 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağının Altında', 'Dünya'nın Eski Zamanlarında', 'Hayal Dünyası' ve 'İki Bavul Dolusu' yer alırken, gençlik oyunlarından 'Bilge Hekim Lokman' da izleyiciyle buluşacak.

eğitim, projeler ve turne planları:

Çocuklar ve gençlere yönelik projeler yeni sezonda sürdürülecek. 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın', 'Haydi Gençler Tiyatro'ya' ve 'Okuma Tiyatrosu' projeleri programa dahil. Geçen sezon başlatılan 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' ile 13 ilçeye ulaşılması hedeflenirken, lise öğrencilerinin sahneye çıkmasını amaçlayan 'Şehrin Genç Günleri Sahnesi' projesi de hayata geçirilecek.

Ekim ayında başlayacak tiyatro kurslarının kontenjanları, başvurular açıldıktan sonra üç gün içinde dolduğu bildirildi. Konservatuvara hazırlık kursları ise ocak ayından itibaren devam edecek.

ödüller ve davet:

Geçen sezona dair başarılar da ön planda: 'Bahar Noktası' ile 26. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde ensemble ödülü, '5 Gün 5 Oyun' seçkisiyle 51. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde jüri özel ödülü ve 'Eyvah Nadir' ile 2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri'nde sanatçı Mehmet Naci İdişçi 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ozan Erdönmez, Mersinli tiyatroseverleri yeni sezonda Şehir Tiyatrosu oyunlarını izlemeye davet etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 26. SANAT SEZONUNU 3 EKİM’DE ‘KEŞANLI ALİ DESTANI’ İLE AÇACAK.