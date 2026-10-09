Mersin ticaretinde yeni yön: Serdar Yıldızgörer başkanlığa seçildi

seçim sonuçları ve yeni başkan:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimlerde Serdar Yıldızgörer, MTSO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve getirildi. Yıldızgörer, yeni dönemde oda yönetiminin üyelerin ihtiyaçlarını ve Mersin’in ekonomik gelişimini merkeze alacağını vurguladı.

yönetim anlayışı ve öncelikler:

Yıldızgörer, sanayiciden tüccara, üreticiden ihracatçıya, lojistik sektöründen girişimcilere kadar iş dünyasının tüm kesimlerinin taleplerinin dikkate alınacağını belirtti. "Daha çok dinleyen, daha çok çalışan bir oda olacağız" sözüyle yönetimin yaklaşımını özetleyen Yıldızgörer, odanın sorunların çözümünde sorumluluk üstleneceğini ifade etti.

Odanın başarısını yalnızca toplantı sayılarıyla ölçmeyeceklerini, üyelere ve kente sağlanan somut katkının esas alınacağını kaydeden Yıldızgörer, sektörlerin ihtiyaçlarını doğrudan takip ederek işletmelerin karşılaştığı sorunları ilgili kurumlara taşıyacaklarını ve çözüm sürecini sonuç alınana kadar izleyeceklerini söyledi.

'kazanan mersin' vizyonu ve hedef projeler:

Yeni dönemdeki çalışma başlıkları "Üreten Mersin, dünyaya satan Mersin, yatırım çeken Mersin, birlikte kazanan Mersin, lojistik üs Mersin ve geleceğini planlayan Mersin" olarak belirlendi. Bu çerçevede üretimin desteklenmesi, ihracatın artırılması ve yeni yatırımların kente kazandırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Yıldızgörer, ayrıca sektörler arası iş birliğini güçlendirmenin, işletmelerin nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmanın ve verimlilik, dijital dönüşüm ile yeşil dönüşüm konularına odaklanmanın önemine değindi. Üniversitelerin bilgi birikimini iş dünyasının ihtiyaçlarıyla buluşturma politikasını sürdüreceklerini söyledi.

altyapı, yatırımlar ve iş birliği:

Mersin’in liman, serbest bölge, sanayi, tarım ve lojistik alanlarındaki potansiyelinin daha ileri taşınması için çalışacaklarını ifade eden Yıldızgörer, ulaşım ve sanayi altyapısının öncelikli ihtiyaçlar arasında olduğunu belirtti. Büyük ölçekli yatırımların kente kazandırılması için merkezi hükümet ve ilgili kurumlarla iletişim içinde olunacağını kaydetti.

Mersin’de üretilen ekonomik değerin kentte daha fazla kalmasını sağlamak amacıyla oda üyeleri ve kentin kurumlarıyla ortak akıl doğrultusunda hareket edeceklerini vurgulayan Yıldızgörer, geçmiş dönemlerde emeği geçen yönetimlere ve üyelere teşekkür ederek bu birikimi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (MTSO) YÖNETİM KURULU VE MECLİS BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. YAPILAN SEÇİMLERDE SERDAR YILDIZGÖRER, MTSO’NUN YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU.