Dilek(ce) sergisi Mersin'de sanatseverlerle buluştu

Mersin'de, Dilek(ce) adlı karma resim sergisinde bir araya gelen 20 kadın sanatçının eserleri ziyaretçilere sunuldu. Sergi, öncülüğünü yapan Dilek Küçükyılmaz tarafından hazırlanırken, geniş ağırlıklı olarak yağlı boya ve kara kalem çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Eserler, Mersin Deniz Müzesi'nde sergileniyor ve ziyaretçiler tarafından 28 Kasım 2026 tarihine kadar gezilebilecek.

serginin doğuşu:

Küçükyılmaz, serginin oluşum sürecinin geçen yıl halk eğitim merkezinde birlikte çalıştığı öğrencilerinin talebiyle başladığını aktardı. Bu talep, atölye ortamında bir araya gelen kadınların ortak üretim isteğini görünür kıldı ve sonuç olarak farklı disiplinlerden gelen çalışmaların yer aldığı karma bir sergi ortaya çıktı.

kadın dayanışmasının ekonomik etkisi:

Sergide yer alan sanatçılar, atölye çalışmalarının sadece sanatsal üretime değil, aynı zamanda sosyal bir alana dönüşmesine de katkı sağladığını söylüyor. Küçükyılmaz, kadınların emeklerini ekonomik kazanca dönüştürme fırsatı bulduğunu özellikle vurguluyor; bunun içinde emekli ve tek maaşla geçinen ev hanımları gibi grupların aile bütçelerine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtiliyor. Sergi, Mersin'deki sanat ortamında kadın dayanışmasının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

MERSİN’DE 20 SANATÇININ ESERLERİNDEN OLUŞAN 'DİLEK(CE)' ADLI KARMA RESİM SERGİSİ, SANATSEVERLERLE BULUŞTU.