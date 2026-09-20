Mersin'de 80'ler buluşması: spor ve eğlence bir arada

80'ler buluşmasında spor ve sanat bir arada:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaş almış vatandaşları bir araya getirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "80'ler Buluşması"na Emekli Evi üyeleri ile Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi sakinleri de katıldı. Etkinlik, "Herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet" sloganıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik programı:

Program, ısınma hareketleriyle başladı; katılımcılar iki grup halinde bocce ve halka atışı yarışlarına katıldı. Spor etkinliklerinin yanı sıra serbest resim çalışması, mandala ve alçı boyama atölyeleri yapıldı. Katılımcılar, temiz hava ve deniz manzarası eşliğinde hem fiziksel aktiviteye katıldı hem de sosyal etkileşim fırsatı buldu.

Etkinlik ve Sanat Merkezi Birim Sorumlusu İpek Savaş Özdemir, organizasyon hakkında şunları söyledi: "Etkinliğimizde türkülerimizi söyledik, spor egzersizlerimizi yaptık. Bocce, halka atışı, serbest resim çalışmaları, mandala, alçı boyama gibi etkinliklerle de güzel vakit geçirdik". Özdemir ayrıca, "Sağlıklı yaşama devam edebilmek için yaşımızın hiçbir önemi yok, sporumuzu aksatmayalım. Akdeniz’in incisi Mersinimizde mis gibi havada bol bol sporumuzu yapalım" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların görüşleri:

Emekli Evi üyesi Fatma Çat etkinlikte spor yaptıklarını ve eğlendiklerini anlattı: "Aktif yaşadığım için sağlık konusunda çok iyiyim. Çünkü çok hareketliyim, spor yapıyorum, yürüyorum ve etkinliklere katılıyorum. Hanımlar evde oturmayın. Bol bol gelin, oynayın, hareket edin, gezin ve bisiklet sürün. Daha sağlıklı olursunuz".

Nermin Ömür de çeşitli yarışmalara katıldıklarını ve aktif yaşamın önemini vurgulayarak, evden çıkamayan vatandaşların benzer etkinliklerle topluma dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerinden Şadan Yıldız ise spor yaparak stres attıklarını ve deniz havasının tadını çıkardıklarını söyleyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, yaş almış katılımcılara yönelik spor ve sanat aktivitelerini bir araya getirerek hem fiziksel hem de sosyal açıdan destek sunmayı amaçladı. Katılımcıların önerileri ve olumlu geri bildirimleri, benzer programların sürdürülmesine yönelik talepleri güçlendirdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GETİRDİ.