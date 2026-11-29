Toplantı sektörün güncel sorunlarını ve beklentilerini tartıştı:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen "Sigorta Acentelerinin Geleceği ve Sektörel İstişare Toplantısı"nda sektörün bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Program, TOBB temsilcileri ile MTSO yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve açılış konuşmalarını Hüseyin Dinler ile Serdar Yıldızgörer yaptı.

Toplantıda, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ve TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz da değerlendirmelerde bulundu. Moderatörlüğü MTSO 30 No’lu Komite Meclis Üyesi Durmuş Tozlu üstlendi.

kentin ticaretindeki sigortanın önemi ve somut veriler:

MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, sigortanın ihracattan tarıma, lojistikten konut ve sağlığa kadar geniş bir alanda hayati rol oynadığını vurguladı. Yıldızgörer, Mersin’in dış ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 17 milyar dolar seviyesine yaklaştığını ve Mersin Limanı’nda yaklaşık 1,2 milyon konteyner elleçlendiğini hatırlatarak, zincirdeki hasarların hem ihracatçının ödemelerini hem de sonraki siparişleri etkileyebileceğini söyledi.

Toplantıda ayrıca konut sigortası konusunda kentin durumu ele alındı; Yıldızgörer, Mersin’de zorunlu deprem sigortası (DASK) oranının %61 seviyesinde kaldığını belirterek, sektörün yaklaşık 400 temsilciyle kentte hizmet verdiğini ve sigorta güvencesinin daha geniş kesimlere ulaştırılmasının önemini vurguladı.

acentelerin değişen rolü ve yetkinlik ihtiyacı:

Sektör temsilcileri, özellikle trafik ve kasko gibi geleneksel branşların ötesine geçilerek acentelerin farklı sigorta alanlarında da uzmanlaşması gerektiğini dile getirdi. Katılımcılar, önümüzdeki dönemde danışmanlık yönü güçlü acentelerin rekabette öne çıkacağını ve bunun için çalışan eğitimine yatırım yapılmasının zaruri olduğunu belirtti.

Toplantıda, sigorta şirketleri ve acentelerin müşteri beklentilerine yanıt verebilmek için dijital yetkinliklerini artırmaları, proseslerini dijitalleştirip veri analitiğini etkin kullanmaları gerektiği üzerinde duruldu.

risk yönetimi, nakit ve iklim değişikliği uyarıları:

Gelecek yıllara ilişkin değerlendirmelerde, 2026 yılının sektör açısından zor geçtiği, 2027 yılının da benzer şartların etkisinde olabileceği ifade edildi. Bu çerçevede acentelere, nakitlerini korumaları ve kredi kullanımlarında temkinli davranmaları tavsiye edildi.

Ayrıca iklim değişikliğinin artan frekansta beklenmedik olaylara ve daha yüksek hasarlara yol açabileceğine dikkat çekilerek, sigorta sektörünün bu risklere karşı hazırlığını güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

sonuç: acentelerin yol haritası netleşiyor:

Toplantı, acentelerin hem yerel ekonomide hem de bireylerin güvence arayışında kritik bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, sektörün sürdürülebilirliği için eğitim, dijital dönüşüm, danışmanlık hizmetleri ve sağlam nakit yönetiminin öncelikli alanlar olduğunda hemfikir oldu.

Program, sektörel iş birliklerinin ve TOBB-MTSO temaslarının devam etmesi kararıyla sonlandırıldı; katılımcılar, acentelerin piyasa ihtiyaçlarına göre kendilerini yenilemelerinin önemini yineledi.

MTSO BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER, SİGORTANIN İHRACATTAN TARIMA, LOJİSTİKTEN KONUT VE SAĞLIĞA KADAR ÇOK GENİŞ BİR ALANDA ÖNEM TAŞIDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.