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Mersin'de Alzheimer farkındalığı sahilde etkinliklerle öne çıktı

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Dünya Alzheimer Günü'nde sahilde resim, mandala, spor ve açık hava etkinlikleriyle bir araya geldi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Mersin'de Alzheimer farkındalığı sahilde etkinliklerle öne çıktı

Mersin'de Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri bir araya geldi

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Dünya Alzheimer Günü kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda buluştu. Katılımcılar, açık hava ve sahil kenarında gerçekleştirilen etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi.

etkinlikler ve katılımcı deneyimi:

Üyeler resim ve mandala çalışmalarıyla yaratıcılıklarını ortaya koyarken, halka atma ve çeşitli spor etkinliklerine katılarak fiziksel aktivite gerçekleştirdi. Sahilde deniz havası almak ve birlikte yürümek katılımcılar için sosyal etkileşimi artıran anlar sağladı. Etkinlikler, hem bireylerin hem de ailelerinin gündelik rutinden uzaklaşıp sosyalleşmesine fırsat sundu.

merkezin hizmet anlayışı ve uygulamaları:

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Mersin merkez ilçelerde ikamet eden ve başlangıç evre Alzheimer hastalarına hizmet veriyor. Merkez, hastalığın seyrini yavaşlatma amacıyla zihinsel, fiziksel ve sosyal etkinlikler düzenliyor; katılımcılar servis aracımızla alınıp bırakılıyor, sabah kahvaltısı ve öğle yemeği merkez tarafından karşılanıyor.

Haftanın belirli günlerinde sağlık kontrolleri ve fizyoterapi uygulamaları yapılıyor. Ayrıca haftanın bir gününde düzenlenen Yeşilçam Günleri ile sinema etkinliği gerçekleştiriliyor ve sık aralıklarla düzenlenen gezilerle üyelerin moral ve yaşam kalitesi destekleniyor.

Gerontolog Cihan Tanrıverdi etkinlikle ilgili olarak, "Alzheimer hastalığı, sadece bireyi ilgilendiren bir süreç değil. Hasta yakınları da bu süreçte ciddi zorluklar yaşıyor. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi olarak biz hem hastaların hem de hasta yakınlarının yanındayız" dedi. Tanrıverdi, ayrıca "Alzheimer hastalarının herkesten daha fazla ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları var" vurgusunu yaptı.

MERSİN’DE GÜLÜMSE ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ ÜYELERİ, DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN...

MERSİN’DE GÜLÜMSE ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ ÜYELERİ, DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELEREK RESİM, SPOR VE ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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