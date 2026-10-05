Dolar 49,1626 +0,10%
Euro 55,1803 +0,06%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.596,53 +0,40%
EUR/USD 1,1228 +0,04%
Brent Petrol 100,32 +0,00%
--°

Mersin’de amatör spor haftası başladı, 3’ten 83’e herkesi spora çağırıyor

Mersin'de 5-15 Ekim Amatör Spor Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle açıldı; amaç 3'ten 83'e herkesi spora kazandırmak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Mersin’de amatör spor haftası başladı, 3’ten 83’e herkesi spora çağırıyor

Törenle açılış yapıldı:

Mersin'de 5-15 Ekim Amatör Spor Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Haftanın ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlendiği; Mersin'de ise organizasyonların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Tören ve katılımcılar:

Törene Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş katıldı. İkili tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi; törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış, kentte amatör sporun görünürlüğünü artırmayı ve yerel paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan bir başlangıç niteliği taşıdı.

Amaç ve vurgulanan mesajlar:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Amatör Spor Haftası'nın sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırma hedefini vurguladı. Öz, sporun yalnızca yarışmak ve kazanmak olmadığını; bunun yerine 'spor, sağlıktır, disiplinli olmaktır, özgüvendir, arkadaşlıktır, dayanışmadır' sözleriyle özetledi. Gençlere ve ailelere seslenen Öz, amatör kulüplerin Türk sporunun temel taşları olduğuna dikkat çekti ve 'Büyük başarıların yolu küçük adımlarla başlar' mesajını yineledi.

3'ten 83'e herkesi spora dahil etme hedefinin altı çizildi; çocukların ve gençlerin ekran başında geçen sürelerinden uzaklaşarak fiziksel ve sosyal beceriler kazanmasının önemine değinildi. Ayrıca yetenekli sporcuların keşfi ve desteklenmesinde amatör kulüplerin rolü öne çıkarıldı ve emek vurgusu yapıldı: 'Amatör olmadan yıldız olunmaz, emek vermeden başarıya ulaşılmaz.'

Amatör Spor Haftası kapsamında Mersin'de hafta boyunca çeşitli spor müsabakaları ve etkinlikler düzenlenecek. Yerel kurumlar ve kulüplerin iş birliğiyle planlanan aktivitelerin, katılımı artırarak amatör sporun tabana yayılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Haftanın kapanışında elde edilecek geri bildirimler, ilerleyen dönemde şehirdeki spor altyapısı ve kulüp desteğinin şekillendirilmesinde kullanılacak.

MERSİN’DE 5-15 EKİM AMATÖR SPOR HAFTASI, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE...

MERSİN’DE 5-15 EKİM AMATÖR SPOR HAFTASI, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emre Kargın, hakemlikten uzaklaştırma iddialarıyla Ferhat Gündoğdu ve gazeteci h...
images

Konyaspor Başakşehir sınavına Masuaku ve Andzouna ile hazırlanıyor
images

Sporu 81 ile yayma hedefi 9. mali genel kurulda netleşti
images

Kulüp lisanslarında 44 ulusal, 11 UEFA lisansı verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp