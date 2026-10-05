Mersin’de amatör spor haftası başladı, 3’ten 83’e herkesi spora çağırıyor

Törenle açılış yapıldı:

Mersin'de 5-15 Ekim Amatör Spor Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Haftanın ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlendiği; Mersin'de ise organizasyonların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Tören ve katılımcılar:

Törene Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş katıldı. İkili tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi; törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış, kentte amatör sporun görünürlüğünü artırmayı ve yerel paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan bir başlangıç niteliği taşıdı.

Amaç ve vurgulanan mesajlar:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Amatör Spor Haftası'nın sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırma hedefini vurguladı. Öz, sporun yalnızca yarışmak ve kazanmak olmadığını; bunun yerine 'spor, sağlıktır, disiplinli olmaktır, özgüvendir, arkadaşlıktır, dayanışmadır' sözleriyle özetledi. Gençlere ve ailelere seslenen Öz, amatör kulüplerin Türk sporunun temel taşları olduğuna dikkat çekti ve 'Büyük başarıların yolu küçük adımlarla başlar' mesajını yineledi.

3'ten 83'e herkesi spora dahil etme hedefinin altı çizildi; çocukların ve gençlerin ekran başında geçen sürelerinden uzaklaşarak fiziksel ve sosyal beceriler kazanmasının önemine değinildi. Ayrıca yetenekli sporcuların keşfi ve desteklenmesinde amatör kulüplerin rolü öne çıkarıldı ve emek vurgusu yapıldı: 'Amatör olmadan yıldız olunmaz, emek vermeden başarıya ulaşılmaz.'

Amatör Spor Haftası kapsamında Mersin'de hafta boyunca çeşitli spor müsabakaları ve etkinlikler düzenlenecek. Yerel kurumlar ve kulüplerin iş birliğiyle planlanan aktivitelerin, katılımı artırarak amatör sporun tabana yayılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Haftanın kapanışında elde edilecek geri bildirimler, ilerleyen dönemde şehirdeki spor altyapısı ve kulüp desteğinin şekillendirilmesinde kullanılacak.

MERSİN’DE 5-15 EKİM AMATÖR SPOR HAFTASI, CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI.