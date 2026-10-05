Mersin'de belediye soruşturması büyüyor: Yenişehir'de başkan tutuklandı

Mersin'de belediye başkanı tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Özyiğit'in adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkeme tutuklama kararı verdi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik olarak başlatıldı. İlk etapta aralarında Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer gibi isimlerin bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılmıştı. Daha sonra 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Adliyeye sevk ve tutuklama talepleri:

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık, bazı şüpheliler hakkında tutuklama talebinde bulundu. Soruşturmanın Yenişehir ayağında gözaltına alınan 8 kişiden 7'si, Mezitli ayağında ise 18 kişiden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme kararları doğrultusunda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma ve adli sürecin ilerleyişiyle ilgili gelişmeler yetkili makamlar tarafından açıklanmaya devam edecek.

MERSİN'DE BÜYÜKŞEHİR, YENİŞEHİR VE MEZİTLİ BELEDİYELERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZYİĞİT, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.