Mersin'de beş yıllık afet hazırlıkları eylem planına dönüşüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planının 2027-2031 dönemine yönelik güncelleme çalışmalarına katkı veriyor. AFAD koordinasyonunda düzenlenen çalıştay, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyerek Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

çalıştayda öne çıkan konular:

Çalıştaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerden personel ile kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda deprem, sel ve taşkın, orman yangınları ile endüstriyel kazalar başlıklarında masa çalışmaları oluşturuldu. Bu masalarda muhtemel ve kötü senaryolar üzerinden risk değerlendirmeleri yapıldı, olay ve önlem tabloları hazırlandı.

Masalarda yapılan değerlendirmeler, hem müdahale kapasitesinin artırılmasına hem de risk azaltıcı uygulamaların önceliklendirilmesine odaklandı. Belediye birimlerinin yanı sıra diğer paydaşların görüşlerinin de alındığı oturumlarda, saha verilerine dayalı risk tespitlerinin önemi vurgulandı.

öncelikli eylemler ve yol haritası:

Belediye, önümüzdeki beş yıllık dönemde kritik öneme sahip belediye binalarının deprem performans analizlerinin yapılmasını ve kentteki yapı stokunun risklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesini planlıyor. Bu çalışmaların kentsel dönüşüm projelerine veri sağlayarak riskli yapıların dönüştürülmesine katkı sunması hedefleniyor.

Sel ve taşkın risklerine karşı ise köprü, menfez ve geçiş yapılarının mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan noktalarda iyileştirme projelerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu adımlar, hem altyapı dayanıklılığının artırılmasını hem de olası afet anlarında lojistik ve ulaşım sürekliliğinin sağlanmasını amaçlıyor.

Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Şube Müdürü Ayşegül Akça, çalıştaya katılım amaçlarını açıklarken, "Bizim için afet yönetimi sadece afet anında müdahale etmek değil, afet öncesindeki riskleri bilmek, azaltmak ve kent olarak afete hazırlık kapasitemizi yükseltmek. Bu anlamda depremden sel ve taşkına, orman yangınından kentsel risklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Akça ayrıca, kritik yapılar için yapılacak analizleri ve köprü ile menfezlerde yapılacak değerlendirmeleri hatırlatarak eksik olan noktalarda iyileştirme projelerinin uygulanacağını belirtti. "Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi vatandaşların birlikte çalışması gerekmektedir" diyerek sürecin çok paydaşlı doğasına dikkat çekti.

AFAD koordinasyonunda yürütülen süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem planın güncellenmesinde aktif rol aldı hem de beş yıllık döneme yayılacak somut eylem takvimine katkı sağladı. Hazırlanan plan, kent genelinde risklerin azaltılmasına yönelik teknik değerlendirmeler ve uygulama adımlarını içerecek şekilde yol haritası oluşturuyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN AFETLERE KARŞI DİRENÇLİLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA MERSİN İL AFET RİSK AZALTMA PLANI’NIN 2027-2031 DÖNEMİNE YÖNELİK GÜNCELLEME ÇALIŞMALARINA KATKI SUNUYOR.