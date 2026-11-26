Mersin'de sarı-lacivert ev 26 yıldır mahalle simgesi

Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde yer alan, dış cephesi ve üzerinde taşıdığı Fenerbahçe amblemi ile dikkat çeken ev, 2000 yılından bu yana aynı renklerle korunuyor. Ev sahibi Figen Cömert Karteper'in eşi ve çocuklarına sürpriz yapmak amacıyla başlattığı uygulama mahallede kalıcı bir işaret haline geldi.

Renk değişikliğinin hikayesi:

O dönem İstanbul'a iş için giden ve koyu Fenerbahçe taraftarı olan Hüseyin Karteper'i mutlu etmek isteyen Figen Cömert Karteper, evin dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı. Aile İstanbul'dan döndüğünde karşılaştıkları görüntü karşısında büyük sevinç yaşadı ve o günden beri evin renkleri korunuyor. Ev, aradan geçen sürede her üç-dört yılda bir yeniden boyanarak taze bir görünüm kazanıyor.

Mahalle ve tepkiler:

Ailenin takım sevgisini yansıtan bu tercih, mahallede ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. Oğlu Alper Karteper'in anlattığına göre, bina hem fotoğraf çektirenlerin hem de adres tariflerinde başvurulan bir işaret haline geldi; insanlar bölgede yön tarif ederken 'sarı-lacivertli binanın sağında/solunda' ifadelerini kullanıyor. Bu durum evin yerel hafızada yer etmesini sağladı.

Ancak tepki de tamamen olumlu değil. Karteper ailesi, bazı vatandaşların evin rengini beğenmediğini; özellikle Mersin İdmanyurdu taraftarlarının şehir takımı varken bu renklere şaşırdığını ifade ediyor. Buna karşın aile, her görüşe saygı duyduklarını belirtiyor ve seçimlerinin temelinde eşini ve çocuklarını mutlu etme isteğinin yattığını vurguluyor.

Figen Cömert Karteper, seçiminin altında yatan motivasyonu 'Takım tutmam ama çocuklarımı ve eşimi mutlu etmek için yaptım; onların mutluluğu bana yetti' sözleriyle özetliyor. Ailenin bu kararlılığı, binayı sadece bir ev olmaktan çıkarıp mahallede hatırlanan ve fotoğraflanan bir simgeye dönüştürdü.

Sonuç olarak, Bahçe Mahallesi'ndeki bu sarı-lacivertli ev, aile içindeki bir sürprizin yıllar içinde toplumsal bir simgeye dönüşmesine örnek teşkil ediyor; 26 yıldır korunan renkler ve Fenerbahçe amblemi binayı mahalle kültürünün parçalarından biri haline getirdi.

HÜSEYİN KARTEPER VE SARI LACİVERT EV