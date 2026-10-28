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Mersin'de cumhuriyet coşkusu: 103. yıl kutlamaları Atatürk anıtı önünde başladı

Mersin'de 29 Ekim etkinlikleri, valilik himayesinde Cumhuriyet Meydanı'nda başladı; protokol ve öğrenciler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, İstiklal Marşı okundu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mersin'de cumhuriyet coşkusu: 103. yıl kutlamaları Atatürk anıtı önünde başladı

Mersin'de cumhuriyet coşkusu: 103. yıl kutlamaları Atatürk anıtı önünde başladı

Mersin'de Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Tören, Mersin Valiliği himayesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

törenin akışı:

Törene Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kent protokolü ve öğrenciler katıldı. Sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenkleri anıta sunuldu.

saygı duruşu ve kapanış:

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi tören, İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi ve kutlama programı bu çerçevede tamamlandı.

MERSİN&#039;DE, CUMHURİYET&#039;İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET...

MERSİN'DE, CUMHURİYET'İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULMASIYLA BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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