Mersin'de enginarla gelir artırma hamlesi: 10 üreticiye 10 bin yumru

Mersin'de enginarla gelir artırma hamlesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesi amacıyla Silifke’nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. Destek, yüzde 100 hibeli olarak sağlanırken proje sürdürülebilirlik hedefiyle kurgulandı.

Projenin uygulama ve sürdürülebilirlik mekanizması:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamada üreticilere verilecek yumrularla hem yeni bir ürünün denenmesi hem de uzun vadeli üretim kapasitesinin artması hedefleniyor. Ziraat Mühendisi Mehmet Atlı, bölgenin iklim ve toprak yapısının enginar üretimine uygun olduğunu belirterek ekim önerilerini paylaştı. Atlı, "Yumruların parçalar haline getirilerek, çok sıcak olmayan eylül ayı içerisinde toprağa ekilmesini tavsiye ediyoruz. Bu aylarda ekimi yapılan ürün nisan ayı gibi hasat edilebilir" dedi.

Projede ayrıca bir geri dönüş mekanizması bulunuyor: desteklenen her çiftçi, 2 yıl sonra aldığı miktardaki yumruyu Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecek. Böylece alınan yumrular başka üreticilere aktarılacak ve desteğin daha geniş bir kesime ulaşması sağlanacak. Atlı bu çerçevede, "2025 yılında başlattığımız bu projeyle, destek verdiğimiz her çiftçiden 2 yıl sonra aldığımız aynı miktardaki ürünü, yeni üreticilere ulaştıracak ve böylece sürdürülebilir bir döngü yakalamış olacağız. Bu anlamda 2026’da teslim ettiğimiz yumrulardan bin tanesini 2028’de çiftçilerimizden geri alıp, onu da yine diğer çiftçilerimizle buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yerel ürünlere yönelik diğer destekler:

Atlı, Mersin genelinde yerel ürün çeşitlerinin desteklenmesine yönelik farklı proje ve hibelerin sürdüğünü vurguladı. Buna göre il genelinde yüzde 50 hibeli olarak çiftçilere sunulan ürünler arasında Gülnar’da atalık nohut ve leklek fasulyesi, Silifke’de yerli sarı buğday, Aydıncık’ta salatalık, Erdemli’de sırık domates, ayrıca Mersin genelinde badem, ceviz, alıç, sarıulak ve gemlik zeytin fidanı yer alıyor.

Yerel çeşitlerin desteklenmesiyle amaç, bölgesel tarımın çeşitlendirilmesi ve üreticilerin sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönlendirilmesi olarak özetleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin enginar yumrusu desteği, hem yeni üretim alanlarının açılmasına hem de uygulanan geri dönüş mekanizması sayesinde kaynakların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

MERSİN’DE TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNLENDİRİLMESİ AMACIYLA 10 ÜRETİCİYE YÜZDE 100 HİBELİ TOPLAM 10 BİN ENGİNAR YUMRUSU DAĞITILDI.