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Mersin'de entegre müdahale: değişim noktası pilot mahallelerde

Mersin Valiliği koordinasyonunda 15 paydaşın yer aldığı Değişim Noktası, üç pilot mahallede önleme, tedavi ve sosyal uyuma odaklanacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:31

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mersin'de entegre müdahale: değişim noktası pilot mahallelerde

Projenin amaç ve kapsamı:

Mersin Valiliği koordinasyonu ile hayata geçirilen Değişim Noktası projesi, bağımlılıkla mücadelede arz ve talep tarafını birlikte ele alan entegre bir model sunuyor. Projede 15 paydaş şehirdeki kamu kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve Yeşilay gibi aktörlerle ortak hareket edecek. Amaç, bağımlılık riski taşıyan bireyler ve ailelerine yönelik önleme, destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum faaliyetlerini kurumlar arası iş birliğiyle eşgüdümlü yürütmek.

Projede güvenlik çalışmalarının yanı sıra erken tespit, yönlendirme ve ihtiyaç halinde ailelere ev ziyaretleri gibi saha müdahaleleri planlanıyor. Sağlık, sosyal hizmet ve psikososyal destek mekanizmalarına erişim kolaylaştırılacak; Mobil Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) da vatandaşlara doğrudan hizmet sunacak.

Pilot mahalleler ve etkilerin bilimsel ölçümü:

Proje ilk etapta Akdeniz ilçesindeki Nusratiye ve Yeni Mahalle ile Toroslar ilçesindeki Osmaniye Mahallesi olmak üzere üç pilot mahallede uygulanacak. Çalışmaların etkisini değerlendirmek üzere iki kontrol mahallesi de belirlendi. Pilot uygulamada ulaşılan kişi sayısı ile elde edilen faydalar analiz edilerek, sonuçlar bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek ve veriler doğrultusunda uygulamanın diğer mahallelere, ilçelere ve nihayetinde Mersin geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Değişim gönüllüleri ve saha çalışmaları:

Projede sahada görev alacak değişim gönüllüleri seçilip eğitimden geçirilecek. Gönüllüler riskleri fark edecek, doğru iletişim diliyle bireyleri yönlendirecek ve gerektiğinde kurumlara aktarımlar yapacak. Valilik yetkilileri ayrıca mahalle düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli sahada bulunacağını belirtti; hedef, bireyden aileye, aileden mahalleye yayılan bütüncül bir müdahale sağlamak.

Gençlere yönelik spor, kültür-sanat, eğitim, meslek ve kariyer odaklı programlar da proje kapsamında öncelik taşıyor. Bu faaliyetlerin amacı risk altındaki gençlerin toplumsal ve ekonomik hayata entegrasyonunu kolaylaştırarak bağımlılık riskini azaltmak.

Valinin değerlendirmesi ve başarı ölçütleri:

Mersin Valisi Atilla Toros projeyi tanıtırken arz cephesinde yürütülen güvenlik çalışmalarının önemli sonuçlar sağladığını vurguladı ve talep cephesinde eksik kalan hususların entegre yaklaşımla giderilmeye çalışıldığını söyledi. Toros, 'Yalnız değilsiniz... Yeter ki bize el uzatsınlar, o eli biz tutacağız' sözleriyle destek arayan aile ve gençlere devletin sahada olacağını ifade etti.

Projenin başarı kriterleri yalnızca faaliyetlere katılım sayısıyla sınırlı tutulmayacak. Başarı; tedavi ve rehabilitasyon sonuçları, sosyal uyuma erişim, istihdam olanaklarına kavuşma, riskten uzaklaştırılan genç sayısı ve ailelerdeki farkındalık artışı gibi nicel ve nitel göstergelerle ölçülecek. Valilik yetkilileri, emniyet ve jandarma çalışmalarının duyurulması ve toplumda farkındalık oluşturmanın da projenin etkisini güçlendireceğini belirtti.

Pilot uygulamanın sonuçları değerlendirildikten sonra elde edilen veriler proje modelinin ölçeklendirilmesinde referans olacak. Kamu kurumları, Yeşilay ve yerel paydaşların hazır bulunduğu projede amaç, erken müdahale ve eşgüdümlü destekle bağımlılık riskini azaltmak ve toplumsal uyumu güçlendirmek.

MERSİN&#039;DE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 15 PAYDAŞ KURUMUN YER ALDIĞI &#039;DEĞİŞİM NOKTASI PROJESİ&#039;...

MERSİN'DE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 15 PAYDAŞ KURUMUN YER ALDIĞI 'DEĞİŞİM NOKTASI PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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