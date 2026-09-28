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Mersin'de eş zamanlı gıda denetimleri: üretimden tüketime uzanan kontroller

Mersin'de Tarım ve Orman ekipleri, Fatih Kaya'nın da bulunduğu denetimde üretimden tüketime hijyen, muhafaza ve etiket kontrolleri yaptı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mersin'de eş zamanlı gıda denetimleri: üretimden tüketime uzanan kontroller

denetimin amacı ve kapsamı:

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı denetimler, vatandaşların güvenilir ve hijyenik gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla planlandı. Denetimleri yürüten Mersin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, üretim, satış ve toplu tüketim noktalarında aynı anda incelemeler yaptı. Denetimlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya da katıldı.

denetimde öncelikli konular:

Ekipler, işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğunu değerlendirdi. Özellikle hijyen şartları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ile etiket ve saklama koşulları titizlikle incelendi. Üretim alanlarından satış noktalarına, toplu tüketim yapılan işletmelere kadar her aşamada bulaşma riskleri ve güvenirlik kriterleri gözden geçirildi.

sonuçların takibi ve devam eden çalışmalar:

Denetimlerin temel hedefi, tüketicilerin mevzuata uygun, sağlıklı gıdaya erişimini temin etmek olarak açıklandı. Yetkililer, tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin gerekli bildirim ve yaptırımların uygulanacağını belirtti. Ayrıca gıda kontrol ekiplerinin kent genelinde üretimden satış ve tüketim aşamasına kadar denetimlerini sürdüreceği vurgulandı.

Bu kapsamlı incelemeler, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sürekliliğinin sağlanması açısından düzenli aralıklarla tekrarlanacak faaliyetlerin parçası olarak değerlendiriliyor.

MERSİN GENELİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR VE HİJYENİK GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM...

MERSİN GENELİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR VE HİJYENİK GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM, SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM YERLERİNE YÖNELİK EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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