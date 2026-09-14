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Mersin'de hedefte parti il binası ve iş yerleri: 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Yeni Parti il başkanlığı ve iki iş yerine düzenlenen saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı; bir kişi aranıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de hedefte parti il binası ve iş yerleri: 4 şüpheli tutuklandı

Mersin emniyeti yeni nesil suç örgütü iddiasıyla operasyon düzenledi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Yeni Parti il başkanlığı ile iki ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırıların şüphelileri belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda dört kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı. Operasyon kapsamında ayrıca bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Soruşturma, 4 Eylül'de merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde Yeni Parti il başkanlığı olarak kullanılan ofise yönelik saldırı, 5 Eylül'de Menteş Mahallesi'ndeki bir medya şirketi ofisine yapılan saldırı ve 7 Eylül'de Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki bir tantuniciye düzenlenen silahlı saldırıyı kapsıyor. Operasyonda yakalanan şüpheliler Ş.E., E.D., M.C. ve A.B. olarak kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dört şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı; soruşturma kapsamında bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

görüntüler ve önceki saldırı:

İş yerlerinden birine yönelik saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri önüne gelen motosikletli iki şüpheliden sürücü konumundaki kişinin arkadaşından aldığı tabanca ile önce bir el ateş ettiği görülüyor. Silahın tutukluk yapmasının ardından arkadaşının yardımıyla yapılan doldur-boşalt işleminin ardından şüpheli tabelaya doğru yönelip 6-7 defa ardı ardına ateş ediyor. Aynı noktada daha önce, 30 Temmuz tarihinde de bir silahlı saldırı yaşanmış; olayda mahalledeki bir sitede yöneticilik yapan A.G. yaralanmıştı.

Mersin&#039;de Yeni Parti ve iş yerlerini kurşunlayan yeni nesil şebekeye operasyonda 4 tutuklama

Mersin'de Yeni Parti ve iş yerlerini kurşunlayan yeni nesil şebekeye operasyonda 4 tutuklama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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