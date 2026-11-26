Mersin'de tefecilik soruşturmasının ayrıntıları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, aralarında gerçek ticari alacak verecek ilişkisi bulunmayan kişileri hedef alarak icra borçlularını ağına düşürdükleri tespit edilen şüphelileri belirledi.

Operasyonun seyri:

Belirlenen şüphelilerden H.Y., İ.Ş., F.D. ve E.Ş., polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; şüpheli E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturmanın durumu ve sonraki adımlar:

Savcılık ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü, işlemlerin detaylandırılması ve diğer olası bağlantıların araştırılmasına devam edildiği bildirildi. Olayın yargı süreci ve soruşturma sonuçları takip edilecek.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TEFECİLİK SORUŞTURMALARI ÇERÇEVESİNDE POLİS TARAFINDAN YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE ÇIKARILDIKLARI MAKEMECE TUTUKLANDI.