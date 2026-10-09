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Mersin'de jandarmanın operasyonuyla evde silah ve mühimmat bulundu

Mersin'de jandarma operasyonunda ev ve eklentilerinde 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda mühimmat ve 4 bıçak ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de jandarmanın operasyonuyla evde silah ve mühimmat bulundu

jandarmadan planlı operasyon:

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda bir şüphelinin evinde ve eklentilerinde silah ve mühimmat bulundurduğunu tespit etti. Elde edilen bulgular üzerine belirlenen adrese yönelik planlı bir operasyon düzenlendi.

ele geçirilen malzemeler:

Adres ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 137 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 27 av tüfeği fişeği ve farklı boyutlarda 4 bıçak ele geçirildi.

yakalama ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri jandarma tarafından sürdürülüyor.

MERSİN’DE JANDARMA EKİPLERİNİN SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ÇOK SAYIDA...

MERSİN’DE JANDARMA EKİPLERİNİN SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE BIÇAK ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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