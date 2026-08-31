Dolar 48,2461 +0,03%
Euro 56,0155 +0,26%
Bist 14.553,48 -0,60%
Altın Gram 6.959,07 -0,96%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,84 +3,16%
--°

Mersin'de kapsamlı operasyon: 7 kişi cezaevine gönderildi

Mersin'de 27-29 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı; metamfetamin, esrar ve 103.400 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de kapsamlı operasyon: 7 kişi cezaevine gönderildi

Mersin'de kapsamlı operasyon: 7 kişi cezaevine gönderildi

Mersin merkezli düzenlenen operasyonlarda, kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma sonucu çok sayıda madde ve delil ele geçirildi. Soruşturmanın talimatı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi ve uygulama Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

operasyonun detayları:

Operasyonlar 27-29 Ağustos tarihlerinde Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütüldü. Aramalarda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid, kokain ve sentetik ecza maddeleri ile birlikte hassas terazi, uyuşturucu yapımında değerlendirildiği belirtilen sıvı madde, pres baskı makinesi ve bir cumhuriyet altını bulundu. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 103 bin 400 TL para ele geçirildi.

gözaltı ve yargılama süreci:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan sekiz kişiden yedi şüpheli savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.E., M.G., Y.K., G.S., S.T., U.K. ve Z.A. isimli şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, el konulan malzemelerin kriminal incelemeye gönderildiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Hukuki süreç ve delillerin değerlendirilmesi sonrasında dava sürecinin takip edileceği belirtildi.

MERSİN&#039;DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN...

MERSİN'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 8 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara’dan yola çıkan araçta bulundu: Yozgat’ta bin 848 sentetik ecza hap ele ge...
images

Kafenin girişine dalan araç anı kameraya yansıdı
images

Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi
images

Samsun'da illeri dolaşan kuyumcu hırsızı 100 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yenice'ye yeni acil sağlık istasyonu: erişim ve müdahale hızında hedef iyileşme

Aydın'da incir hasadında verim, kalite ve ihracata çözüm arayışı

Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi

Samsun'da illeri dolaşan kuyumcu hırsızı 100 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalandı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı