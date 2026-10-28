Dolar 49,8239 +0,08%
Euro 55,5536 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.541,73 +0,23%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,51 +1,01%
--°

Mersin'de kavşakta otomobille çarpışan motosiklette iki kişi hafif yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve arkadaşı hafif yaralandı; kaza anı iş yeri kameralarına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de kavşakta otomobille çarpışan motosiklette iki kişi hafif yaralandı

Kaza yeri ve koşullar:

Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi'nde, Türbe Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın kesiştiği, trafik ışığı bulunmayan kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Alınan bilgiye göre otomobili Ş.K. yönetiyordu; araç plakası 33 AFN 510 olarak kaydedildi. Motosikleti ise A.K. idare ediyordu; motosikletin plakası 33 AZH 944 şeklinde belirtildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan U.E.Ş. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erdemli ilçe devlet hastanesine götürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı; görüntüler kazanın gelişimini net şekilde gösteriyor. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.

KAZA ANI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı
images

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
images

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi
images

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş