Mersin'de kavşakta otomobille çarpışan motosiklette iki kişi hafif yaralandı

Kaza yeri ve koşullar:

Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi'nde, Türbe Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın kesiştiği, trafik ışığı bulunmayan kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Alınan bilgiye göre otomobili Ş.K. yönetiyordu; araç plakası 33 AFN 510 olarak kaydedildi. Motosikleti ise A.K. idare ediyordu; motosikletin plakası 33 AZH 944 şeklinde belirtildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan U.E.Ş. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erdemli ilçe devlet hastanesine götürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı; görüntüler kazanın gelişimini net şekilde gösteriyor. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.