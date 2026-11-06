Mersin'de koordineli operasyon: torbacı ağı çöktü, 48 kilo esrar bulundu

operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik koordineli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin takibinde belirlenen şüphelilerden Z. S. A. 33 plakalı, Y.E.A. ise 03 plakalı araçla yakalandı. Bu araçlar ve adres aramalarında toplam 48 kilogram esrar ile 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kuryelerin dışında, halk arasında "torbacı" diye adlandırılan satış organizasyonunda yer alan isimlerin yakalanmasına da öncelik verildi. Ekipler, adres ve sokak çalışmalarıyla şebeke içindeki dağıtım hatlarını tespit ederek adımları eş zamanlı gerçekleştirdi.

gözaltı ve yargılama süreci:

Aramalarda ayrıca bir miktar kokain, uyuşturucu imalinde kullanıldığı değerlendirilen amonyak ve bir adet hassas terazi bulundu. Toplamda 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme yaptırımıyla şüphelilerden dörtü tutuklandı, diğer şüpheli A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, son beş gün içinde kent genelinde yürütülen eş zamanlı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 19 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Emniyet kaynakları, operasyonların benzer yöntemlerle sürdürüleceğini belirtti.

ERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE POLİSİN BUGÜN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA 48 KİLOGRAM ESRAR İLE 1,5 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ,4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. ÖTEYANDAN SON 5 GÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA YAKALANAN 19 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI BİLDİRİLDİ.