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Mersin'de MERCEK çelik kaynak kursu mezunlarının yüzde 85'i iş buldu

Mersin MERCEK'in 22 dönemlik çelik kaynak kursundan 153 mezundan 128'i sektöre yerleşti; MYK sınav ücretleri belediye tarafından karşılandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mersin'de MERCEK çelik kaynak kursu mezunlarının yüzde 85'i iş buldu

Mersin'de MERCEK çelik kaynak eğitimi istihdama dönüştü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, Tırmıl Sanayi Sitesi'nde yürüttüğü Çelik Kaynak Kursu ile sektöre nitelikli personel kazandırıyor. 22 dönem olarak düzenlenen eğitimlerden bugüne kadar 153 kursiyer mezun oldu ve bunların 128'i istihdam edildi; böylece kursun istihdam oranı %85 seviyesine ulaştı.

Eğitim ve sınav desteği:

Çelik Kaynak Kursu, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı programlarla düzenleniyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, mesleki yeterliliklerini belgelendirmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavına giriyor. Büyükşehir Belediyesi, kursiyerlerin sınav sürecinde karşılaştığı ekonomik engelleri azaltmak amacıyla MYK sınav ücretlerini karşılıyor; böylece belge alım süreci de teşvik ediliyor.

İstihdam oranı ve kadın katılımı:

Kursa katılan 153 kişiden 15'i kadındı ve işe yerleşen 128 kursiyerin 11'i kadın oldu. Bu sonuç, kursun sadece sayı üretmekle kalmayıp sektörde kadınların da yer almasına katkı sağladığını gösteriyor ve "kaynak işi erkek işidir" algısına da doğrudan meydan okuyor.

MERCEK yetkilileri, kursların yalnızca bir sertifika programı olmaktan öteye geçtiğini, kursiyerleri doğrudan istihdama hazırladığını vurguluyor. Sağlanan pratik eğitim, mesleki yeterlilik sınavı desteği ve iş bağlantıları, mezunların işe yerleşme oranlarını artıran temel unsurlar arasında sayılıyor.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursun istihdam başarısına dikkat çekerek, "İstihdam alanı en yoğun olan kurslarımızdan bir tanesi. Hem teorik hem de pratik eğitimler veriyoruz. Sonrasında da mesleki yeterlilik belgelerini almaları için sınav ücretlerini karşılayarak, sınava girmelerini sağlıyoruz. Biz burada sadece eğitim vermekle kalmıyor, meslek sahibi de yapıyoruz" dedi.

Merkezi eğitim modeli ve sınav desteğiyle MERCEK, çelik kaynak alanında nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefliyor. Yetkililer, meslek öğrenmenin geleceğe yatırım olduğunu belirterek, MERCEK'ten eğitim almak isteyen tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu söylüyor.

MERSİN’DE DÜZENLENEN ÇELİK KAYNAK KURSU’NDAN BUGÜNE KADAR MEZUN OLAN 153 KURSİYERDEN 128’İ...

MERSİN’DE DÜZENLENEN ÇELİK KAYNAK KURSU’NDAN BUGÜNE KADAR MEZUN OLAN 153 KURSİYERDEN 128’İ SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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