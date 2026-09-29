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Mersin'de MİT destekli operasyonda üç şüpheli tutuklandı

Mersin'de MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla DEAŞ adına faaliyet ve propaganda yürüttüğü tespit edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de MİT destekli operasyonda üç şüpheli tutuklandı

Mersin'de ortak operasyonla 3 kişi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin ortak operasyonunda, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen şüpheliler üzerinde çalışma yapıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan tespitlerin ardından, özel harekât timlerinin katılımıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, tamamı yabancı uyruklu olan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette terör suçlarına ilişkin işlemleri yürütüldü ve delil toplama süreçleri gerçekleştirildi.

adli süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şüpheliler, terör ekiplerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan ifadeler ve yürütülen soruşturma sonucu, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve operasyonlarda elde edilen bulguların delil niteliğinde değerlendirildiğini bildirdi.

Mersin&#039;de MİT destekli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de MİT destekli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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