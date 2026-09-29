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Mersin'de MİT destekli soruşturmada geçmiş dönem DEAŞ faaliyetleri gerekçesiyle üç tutuklama

Mersin'de MİT ve emniyetin ortak yürüttüğü operasyonda, geçmiş dönemde DEAŞ için faaliyette bulunduğu belirlenen üç yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:23

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de MİT destekli soruşturmada geçmiş dönem DEAŞ faaliyetleri gerekçesiyle üç tutuklama

Özet:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu, MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak operasyonunda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yürütülen istihbarî çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ için faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şahıslar tespit edildi. Belirlenen yabancı uyruklu üç şüpheliye yönelik, özel harekat timleri ile eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Yasal süreç:

Gözaltına alınan kişiler, terörle mücadele ekiplerince işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olay, kurumlar arası koordinasyonun bir örneği olarak kayda geçti.

MERSİN&#039;DE MİT DESTEKLİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ&#039;A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONA 3 ŞÜPHELİ YAKALANIP...

MERSİN'DE MİT DESTEKLİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONA 3 ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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