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Mersin'de Mut'ta kenevir ekimi ve uyuşturucu ticaretine operasyon

Mersin Mut'ta jandarma operasyonunda 27 kök kenevir, 893 g bonzai ve 487 g kubar esrar ele geçirildi; 1 tutuklama, 2 şüpheli adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de Mut'ta kenevir ekimi ve uyuşturucu ticaretine operasyon

Mersin'de jandarma operasyonu: ele geçirilenler ve gözaltılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde yürüttükleri çalışmada şüpheli bir kişinin uyuşturucu elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ektiğini tespit etti. Yapılan takip ve planlı operasyon sonucunda zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları:

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonzai, 487 gram kubar esrar ile 5 adet bıçak ele geçirildi. Ekipler, tespit ve yakalama sürecini takiple destekleyerek planlı müdahale gerçekleştirdi.

Adli süreç ve sonuçları:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

MERSİN&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE YASA DIŞI KENEVİR EKİMİNE YÖNELİK...

MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE YASA DIŞI KENEVİR EKİMİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 27 KÖK KENEVİR BİTKİSİ, 893 GRAM BONZAİ VE 487 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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