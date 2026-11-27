Mersin'de narkotik operasyonu: 23 şüpheli tutuklandı, çok sayıda madde ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan kişilerden 23 şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

operasyon detayları:

Ekiplerce son bir hafta içinde toplam 16 ayrı çalışma yürütüldü. Yapılan yakalamaların ardından şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde detaylı aramalar gerçekleştirildi. Operasyonlar Mersin genelinde koordineli biçimde, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda planlandı ve uygulandı.

ele geçirilenler ve tutuklamalar:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 7 bin 625 adet sentetik ecza, 878 adet uyuşturucu hap ve 576 gram esrar bulunurken, çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, kokain ve alfametilfenatilamin da ele geçirildi. Ayrıca 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 177 bin 485 TL para bulundu. Yakalanan şüphelilerin tamamı, adli süreç sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve çalışmaların sürdüğü, ekiplerin benzer suçların önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız devam ettireceği bildirildi.

YAPILAN ARAMALAR DA İSE 7 BİN 625 ADET SENTETİK ECZA, 878 ADET UYUŞTURUCU HAP, 576 GRAM ESRAR İLE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA METAMFETAMİN, BONZAİ, KOKAİN, ALFAMETİLFENATİLAMİN, 1 ADET HASSAS TERAZİ VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 177 BİN 485 TL ELE GEÇİRİLDİ.