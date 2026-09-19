Mersin'de raylı sisteme büyük finansman ve öğrencilere destek kararı

Mersin büyükşehir belediye meclisi eylül oturumunda iki kritik karara imza attı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlara havale edilen 46 madde ile birimlerden gelen 3 madde olmak üzere toplam 49 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

raylı sistem projesi için kapsamlı finansman yetkisi:

Gündemin en dikkat çeken maddelerinden biri, "M2: 3 Ocak Kent Meydanı - Şehir Hastanesi ve MEŞOT Raylı Sistem Hattının yapımı ve araç alımı işi" başlıklı projeydi. Madde kapsamında hattın inşaat ve elektromekanik işleri ile araç teminlerini finanse etmek üzere 224 milyon 297 bin 675 euro tutarında dış borçlanma, iç borçlanma, yurt dışı tahvil, yurt içi tahvil ve ilgili mevzuat çerçevesindeki diğer finansal enstrümanların kullanılabilmesine ilişkin yetki talep edildi.

Mecliste yapılan görüşmeler sonucunda, finansmanın miktarı, zamanı ve şartlarının belirlenmesi suretiyle sözleşme düzenlenmesi ve düzenlenecek sözleşmeleri imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi, gündeme ilişkin diğer hususlarla birlikte oy birliğiyle kabul edildi.

üniversite öğrencilerine geri ödemesiz eğitim desteği:

Toplantıda ayrıca üniversiteye yeni kaydını yaptıran öğrencilere sağlanacak eğitim desteği de ele alındı. Karara göre, annesi veya babası Mersin'de ikamet eden ve Türkiye'deki devlet üniversiteleri ile Türkiye ve KKTC'deki vakıf üniversitelerini tam burslu olarak kazanan öğrencilere geri ödemesiz öğrenim yardımı verilecek.

Destek tutarları program süresine göre şu şekilde belirlendi: 2 yıllık bölümler için 10 bin TL, 4 yıllık bölümler için 20 bin TL, 5 yıllık bölümler için 25 bin TL ve 6 yıllık bölümler için 30 bin TL. Bu karar da mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi sona erdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 2026 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİ, MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ ALİ UYAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.