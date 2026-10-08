Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda 14 kişi tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmayı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve bağlı amirlikler gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında merkezde 33, ilçelerde Anamur'da 12, Tarsus'ta 60, Erdemli'de 10 ve Silifke'de 6 olmak üzere toplam 121 şüpheli belirlendi.

Belirlenen şahısların yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 174 ekip, 2 insansız hava aracı ve 630 polis katıldı; çalışmada toplam 77 şüpheli yakalandı.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza, esrar, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, ruhsatsız 4'ü tabanca 8 silah, 121 adet mermi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

hukuki süreç ve soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri ve mahkemeye çıkarılanlardan 14'ünün tutuklandığı bildirildi. Diğer şüpheliler hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı kaydedildi. Operasyonla ilgili soruşturmaların ve çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 14'Ü ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.