Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Mersin'de sağanak kıyılara ulaştı, Kızkalesi'nde dere taştı

Meteoroloji uyarısının ardından Mersin’in ilçelerinde sağanak ve fırtına etkili oldu; Kızkalesi'ne dere taşkını, Erdemli ve Ayaş'ta su baskınları yaşandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:14

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 14:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mersin'de sağanak kıyılara ulaştı, Kızkalesi'nde dere taştı

Meteoroloji uyarısı ve yağışın etkileri:

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Mersin'de Akdeniz kıyıları ve iç kesimlerde sağanak yağış ile birlikte zaman zaman fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış, sıfır rakımdan 2 bin metreye kadar geniş bir alanda görüldü. Erdemli çevresinde kaydedilen kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bazı rögarlar taştı.

Kıyılarda taşkın ve geçici kirlilik:

Önemli turizm noktalarından Kızkalesi'ne derelerden gelen sel suları aktı. Sel suları kumsalı aşarak denizle buluştu; bölgedeki kumsal ve deniz yüzeyinde geçici bir kirlilik oluştu. Bölgedeki esnaf Ayhan Yıldırım, yağışların dere ağzında sele neden olduğunu belirterek, denizle buluşan yağmur sularının kısa süreli kirliliğe yol açtığını ifade etti.

Yerel müdahale ve beklentiler:

Ayaş Mahallesi'nde yolları tıkayan su ve kopan kaya parçaları vatandaşlar tarafından temizlendi. Yerel halk ve esnaf, taşkın sonrası yerel müdahalelerin hızla yapıldığını belirtti. Esnaflardan Ahmet Dekiş, bu yıl yağışların geçen yıla göre daha erken başladığını ve ekim döneminde yağışlı gün sayısının artmasını beklediklerini söyledi. Yetkililer, kısa vadede yeni uyarılar için Meteoroloji'nin duyurularının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİNİN UYARDIĞI SAĞANAK YAĞIŞ MERSİN&#039;İN BAZI BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLDU, SU TAŞKINLARI...

METEOROLOJİNİN UYARDIĞI SAĞANAK YAĞIŞ MERSİN'İN BAZI BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLDU, SU TAŞKINLARI YAŞANDI. TATİL NOKTASI KIZKALESİ'NE DEREDEN GELEN SEL SUYU İSE BÖLGEYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

geceyi aydınlatan şimşekler erzincan semalarını büyüledi
images

Fiber çalışması sonrası yol kapatılmayınca köylüler onarım istedi
images

Trabzon'da sağanak sürüyor: metrekareye yer yer 50 kilogram yağış
images

Kuzayca'da aniden bastıran yağış sel riskini gündeme getirdi: tır yan yattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü