Mersin'de sağanak kıyılara ulaştı, Kızkalesi'nde dere taştı

Meteoroloji uyarısı ve yağışın etkileri:

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Mersin'de Akdeniz kıyıları ve iç kesimlerde sağanak yağış ile birlikte zaman zaman fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış, sıfır rakımdan 2 bin metreye kadar geniş bir alanda görüldü. Erdemli çevresinde kaydedilen kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bazı rögarlar taştı.

Kıyılarda taşkın ve geçici kirlilik:

Önemli turizm noktalarından Kızkalesi'ne derelerden gelen sel suları aktı. Sel suları kumsalı aşarak denizle buluştu; bölgedeki kumsal ve deniz yüzeyinde geçici bir kirlilik oluştu. Bölgedeki esnaf Ayhan Yıldırım, yağışların dere ağzında sele neden olduğunu belirterek, denizle buluşan yağmur sularının kısa süreli kirliliğe yol açtığını ifade etti.

Yerel müdahale ve beklentiler:

Ayaş Mahallesi'nde yolları tıkayan su ve kopan kaya parçaları vatandaşlar tarafından temizlendi. Yerel halk ve esnaf, taşkın sonrası yerel müdahalelerin hızla yapıldığını belirtti. Esnaflardan Ahmet Dekiş, bu yıl yağışların geçen yıla göre daha erken başladığını ve ekim döneminde yağışlı gün sayısının artmasını beklediklerini söyledi. Yetkililer, kısa vadede yeni uyarılar için Meteoroloji'nin duyurularının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİNİN UYARDIĞI SAĞANAK YAĞIŞ MERSİN'İN BAZI BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLDU, SU TAŞKINLARI YAŞANDI. TATİL NOKTASI KIZKALESİ'NE DEREDEN GELEN SEL SUYU İSE BÖLGEYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ.