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Mersin'de sahiller kum zambaklarının beyaz örtüsüyle dikkat çekti

Mersin'de Erdemli, Silifke ve Anamur sahillerinde açan kum zambakları kamp alanlarını süsledi; koparmanın cezası 669 bin 245 TL'den 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar çıkıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:03

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de sahiller kum zambaklarının beyaz örtüsüyle dikkat çekti

Sahil şeritleri kum zambaklarıyla canlandı

Akdeniz kıyısında yer alan Mersin'de, bu yıl da sahiller kum zambakları ile doldu. Kentin merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar uzanan kıyılarda açan çiçekler, özellikle kamp ve dinlenme alanlarına görsel bir zenginlik kattı. Bitkinin nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alındığı bildirildi.

Yoğunluk ve gözlemler:

Kıyılarda gözlenen zambaklar, özellikle deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü çevresi ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde daha yoğun şekilde görüldü. Çamlık bölgesine kampa gelen ziyaretçiler, alanın doğal dokusuna övgüde bulunurken, zambakların açma döneminde olmasına dikkat çekti.

Kamp yapanlardan Eskişehirli Murat Çulha, bölgenin kum zambaklarıyla çevrili olduğunu belirterek, 'Nadir görülen bir bitki, korunması lazım. Levhalar asılmış, "koparmayın", "zarar vermeyin" diyorlar' dedi ve vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Koruma uyarıları ve cezalar:

Yetkililer, kum zambaklarının korunması için sahillere uyarı levhaları yerleştirildiğini bildirdi. Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde konulan levhalarda ziyaretçilere bitkilere zarar vermemeleri hatırlatılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kum zambaklarını koparan veya ekosistemlerine zarar verenlere yönelik yaptırımlar 669 bin 245 TL tutarından başlayıp 3 milyon 496 bin 767 TL tutarına kadar ulaşabiliyor. Bu ceza aralığı, korumanın önemini ve ihlallerin ağır sonuçlarını vurguluyor.

Konya'dan ailesiyle kamp yapan Metin Söğütlü de zambakların kokusundan ve bulunduğu doğal ortamdan söz ederek ziyaretçilerden bitkilere sahip çıkmalarını istedi; Söğütlü, uyarı levhalarına da teşekkür etti ve 'Sakın kopartmayın' diyerek kentteki koruma çabalarına destek verdi.

Yetkililer ve bölge sakinleri, ziyaretçilerin uyarılara uyması halinde kum zambaklarının gelecek yıllarda da aynı sahillerde görülebileceğini belirtiyor. Koruma önlemleri, levhalar ve kamusal duyarlılığın birleşimi, bu nadir bitkinin yaşatılmasında belirleyici olacak.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLDUĞU İÇİN KORUMA ALTINDAKİ KUM ZAMBAKLARI AKDENİZ&#039;E 321...

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLDUĞU İÇİN KORUMA ALTINDAKİ KUM ZAMBAKLARI AKDENİZ'E 321 KİLOMETRE KIYISI BULUNAN MERSİN'DE SAHİLLERİ SÜSLEDİ. KUM ZAMBAKLARINI KOPARMA VE ZARAR VERMENİN CEZASININ 669 BİN 245 TL'DEN BAŞLADIĞI, 3 MİLYON 496 BİN 767 TL'YE KADAR ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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