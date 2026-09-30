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Mersin'de sanal şantaj çetesi çökertildi: dört tutuklama, bir adli kontrol

Mersin jandarması, sahte sosyal medya hesaplarıyla müstehcen görüntüyle şantaj yapan şebekeyi çökertti; 5 gözaltı, 4 tutuklama, deliller ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de sanal şantaj çetesi çökertildi: dört tutuklama, bir adli kontrol

Mersin'de sanal şantaj çetesi çökertildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturma sonucu sahte sosyal medya hesapları üzerinden bazı kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yapan bir şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve saha çalışmalarıyla şebekenin faaliyetleri belirlendi ve Erdemli ilçesinde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.

operasyon ve ele geçirilen deliller:

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 başkasına ait kimlik kartı ve 32 adet sentetik ecza ele geçirildi.

yargı süreci ve yetkililerin uyarısı:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi; nöbetçi mahkemece 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, vatandaşlara sosyal medyada tanımadıkları kişilerle özel görüntü paylaşmamaları ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

MERSİN&#039;DE SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN ULAŞTIKLARI BAZI KİŞİLERİN MÜSTEHCEN...

MERSİN'DE SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN ULAŞTIKLARI BAZI KİŞİLERİN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK ŞANTAJ YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 4'Ü TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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