Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyon: 3 kişi tutuklandı

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışması sonucu 3 şüpheli tespit edilip yakalandı.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda ve incelemelerde, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen çeşitli miktarlarda bonzai ve kokain ile birlikte, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen tütün, aseton ve alfa metil fenatilamin ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para da bulunarak delil olarak kayda alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, üç şüpheliyi de tutuklama kararıyla cezaevine gönderdi.

MERSİN'DE POLİSİN TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.