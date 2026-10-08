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Mersin'de tatil sitesinde düşüş: Atilla Taş’ın kızı yaşamını yitirdi

Mersin Erdemli'deki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde 14. kattan düşen şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:44

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de tatil sitesinde düşüş: Atilla Taş’ın kızı yaşamını yitirdi

olay yeri ve ilk müdahale:

Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesindeki Liparis 5 Tatil Sitesinde sabah saatlerinde bulunan bir apartmanın 14. katından düştü. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa süre içinde olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Sezen Taş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve polisin incelemesi başlatıldı.

adli süreç ve otopsi:

Olay yerindeki ilk çalışmaların ardından Taş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin değerlendirmelerin otopsi raporu ve yürütülecek adli inceleme sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri soruşturma başlattı. Yetkililer, düşmenin nasıl meydana geldiğine dair detayların yürütülecek inceleme ve alınacak raporların ardından açıklanacağını belirtti.

Haberimizde yer alan isimler ve mekân bilgileri olayın taraflarından edinilen bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır. Soruşturma süreci ilerledikçe resmi açıklamalar takip edilecektir.

ŞARKICI ATİLLA TAŞ’IN KIZI SEZEN TAŞ, MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE BULUNAN BİR TATİL SİTESİNDEKİ...

ŞARKICI ATİLLA TAŞ’IN KIZI SEZEN TAŞ, MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE BULUNAN BİR TATİL SİTESİNDEKİ APARTMANIN 14’ÜNCÜ KATINDAN İDDİAYA GÖRE DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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