Mersin'de torbacı ağına operasyon: yedi şüpheli tutuklandı

Operasyonun yürütülmesi:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik tespit ve yakalama hususunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin planlı çalışması sonucu 8 şüpheli belirlendi ve yakalandı.

Arama ve ele geçenler:

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli türlerde maddeler ele geçirildi. Aramada kokain, sentetik ecza, metamfetamin, esrar ile uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para da delil olarak kayda geçirildi.

Adliyeye sevk ve yargı süreci:

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece 8 şüpheliden 7’si ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama kararlarıyla ilgili işlemler adli makamlar tarafından sürdürüldü.

MERSİN'DE POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLEN TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU MADDE SATICISI 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.