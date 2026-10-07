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Mersin'de torbacı operasyonunda iki zanlı tutuklandı

Mersin'de düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı; adreslerde kokain, bonzai, sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 bin TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de torbacı operasyonunda iki zanlı tutuklandı

Operasyon ve yakalanma:

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalandı.

ele geçirilen deliller:

Yakalanan şüphelilerden A.G.'nin adresinde yapılan aramada bir miktar kokain, 2 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Diğer şüpheli B.E.E.'nin üzerinden ise bonzai, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL çıktı.

yargılama ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma ve delil incelemeleri savcılık denetiminde sürüyor.

MERSİN&#039;DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA...

MERSİN'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE, RUHSATSIZ TABANCA VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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