Mersin'de üç depoyu kapsayan organize sanayi yangını kontrol altına alındı

Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde depo yangını kontrol altına alındı:

Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren tütün ve makaron üretim fabrikasının bir deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 3 depoyu etkiledi. Depolardan yükselen yoğun duman ve alevler çevreden görülürken, olay yerine sevk edilen ekipler müdahaleye başladı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile organize sanayi bölgesinin söndürme ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, halen bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, alevlerin diğer üretim alanlarına sıçramasını önlemek için tedbirler alındığını belirtti.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı; olayla ilgili olarak ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı öğrenildi. Fabrika ve depo sahipleri ile yetkililerin, hasar tespitine ilişkin çalışmaları sürdüreceği bildirildi.

MERSİN'DE TÜTÜN VE MAKARON ÜRETİM FABRİKASININ 3 DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.