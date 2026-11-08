Mersin'de yabancı dil eğitiminin yol haritası çizildi

zirvenin kapsamı:

THE Yabancı Dil Zirvesi, 7 Kasım Cumartesi günü Mersin Toros Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen akademisyen, eğitim uzmanı ve yabancı dil öğretmenleri bir araya gelerek mesleki gelişim, deneyim paylaşımı ve eğitimde iş birliği konularını ele aldı.

Etkinlik, sekiz gönüllü öğretmenin öncülüğünde düzenlendi ve katılımcılara gün boyu atölye, panel ve özel oturumlar aracılığıyla zengin içerik sundu. Organizasyon, öğretmenlerin mesleki dayanışmasını güçlendirmeye ve eğitim uygulamalarında güncel yaklaşımları yaygınlaştırmaya odaklandı.

konuşmacılar ve paneller:

Zirvenin ana konuşmacıları arasında Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, Prof. Dr. Christopher Korten, Klinik Psikolog Cihan Çelik ve İngilizce Öğretmeni Nurperi Cömert İğdigül yer aldı. Uzmanlar, yabancı dil eğitiminin güncel dinamikleri, öğretmenlerin mesleki gelişimi, psikolojik boyutlar ve eğitimde değişen yaklaşımlar üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Program kapsamında düzenlenen panelde Fatma Uyar, Selda Kul Baştürk ve Esra Kayışoğlu mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Niş atölyeler, genel atölye çalışmaları, özel oturumlar ve imza etkinliğiyle program zenginleştirildi.

gönüllü ekip ve sonuçlar:

Zirve, Mersin'den Nurperi Cömert İğdigül, Buket Cansoy ve Uğurcan Bal, İzmir'den Setenay Sanin, Manisa'dan Volkan İner, Ankara'dan Rabia Rüveyda Demir, Afyonkarahisar'dan İsmail Alper Karaova ve İngiltere'den Burcu Yeniceli Abbas olmak üzere sekiz gönüllü öğretmenin ortak emeğiyle hayata geçirildi.

THE ekibi etkinliğin hedefini, öğretmenlerin deneyim paylaşımını artırmak ve eğitimde sürdürülebilir iş birlikleri kurmak olarak tanımladı. Katılımcılar gün sonunda hem yeni fikirler hem de somut temaslar edinerek ayrıldı; organizasyon ekibi, yabancı dil eğitiminin gelişimine katkı sağlayacak yeni buluşmalar için ilk adımı attıklarını belirtti.

THE Yabancı Dil Zirvesi Genel Koordinatörü Nurperi Cömert İğdigül etkinliğe ilişkin şunları söyledi: "Biz bu zirvede gönüllü İngilizce öğretmenleri olarak yıllardır kurduğumuz bir hayali gerçekleştirdik. Dileğimiz ilham olmak, etki oluşturmak ve bütüne katkıda bulunmaktı. Bugün bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bu, yalnızca bir günlük bir etkinlik değil, sürdürülebilir bir etkinin başlangıcıdır. Biz THE ekibi olarak bir öğretmene dokunmanın aslında yüzlerce çocuğa dokunmak olduğuna yürekten inanıyoruz"

Etkinlik, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlama, güncel eğitim yaklaşımlarını tartışma ve yeni ağlar kurma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Organizasyonun gönüllülük esaslı yapısı, eğitimde dayanışma ve ortak üretimin önemini somutlaştırdı.

SEKİZ GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENİN ORTAK EMEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN ZİRVEDE MERSİN’DEN NURPERİ CÖMERT İĞDİGÜL, BUKET CANSOY VE UĞURCAN BAL, İZMİR’DEN SETENAY SANİN, MANİSA’DAN VOLKAN İNER, ANKARA’DAN RABİA RÜVEYDA DEMİR, AFYONKARAHİSAR’DAN İSMAİL ALPER KARAOVA VE İNGİLTERE’DEN BURCU YENİCELİ ABBAS GÖREV ALDI.