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Mersin'de zaferin 104. yılı coşkuyla kutlandı

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda tören, şiir, komando gösterisi ve halk oyunlarıyla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Emre Koç

Mersin'de zaferin 104. yılı coşkuyla kutlandı

Mersin'de 30 Ağustos kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Mersin'de düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla anıldı. Program, şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı; katılımcılar ve protokol tören alanında hazır bulundu.

Tören ve protokol kabulü:

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlarken, çelenk sunumunun ardından Kültür Merkezi Şeref Salonunda protokol üyeleri tebrikleri kabul etti. Kabul töreninde Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı hazır bulundu.

Programda öne çıkan etkinlikler:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Yenişehir Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin okuduğu şiir duygulu anlar yaşattı. Ardından Jandarma Komando Birliği tarafından gerçekleştirilen gösteri yoğun ilgi çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de performans sergileyerek vatandaşlardan beğeni topladı. Katılımcılar, farklı yaş gruplarından gelen gösterileri izlerken milli coşku ve birlik duygusunu paylaştı.

Program, tören geçişinin tamamlanmasının ardından sona erdi; kutlamalar boyunca resmi ritüeller ile kültürel gösteriler bir arada gerçekleştirildi ve 30 Ağustos'un tarihi önemi vurgulandı.

MERSİN’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE...

MERSİN’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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