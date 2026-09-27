Mersin'den üniversiteye yeni destek: ilk yıl için 30 bin TL'ye kadar öğrenim yardımı

Mersin Büyükşehir'ten öğrencilere yeni öğrenim desteği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle 2026-2027 eğitim döneminde üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik yeni bir geri ödemesiz öğrenim yardımı paketi açıkladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek uygulama, başvuru şartlarını taşıyan ve ailesi Mersin'de ikamet eden gençleri kapsıyor.

destek tutarları ve kimler yararlanacak:

Belediyenin açıkladığı destek miktarları, bölümlerin eğitim sürelerine göre şöyle belirlendi: 2 yıllık ön lisans bölümlerini kazananlara 10 bin TL, 4 yıllık bölümlere yerleşenlere 20 bin TL, 5 yıllık bölümlere yerleşenlere 25 bin TL ve 6 yıllık bölümlere yerleşenlere 30 bin TL geri ödemesiz öğrenim yardımı verilecek.

Destekten, ailesi Mersin'de ikamet eden öğrenciler ile devlet üniversitelerini veya KKTC dahil vakıf üniversitelerinin tam burslu bölümlerini kazananlar yararlanabilecek. Belediye yetkilileri, yardımın yalnızca ilk yıl için geçerli olduğunu ve diğer başvuru şartlarının da yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

yetkili açıklaması:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, uygulamanın amacını ve kapsamını şöyle açıkladı: "Bu yıl ön lisans bölümlerini kazanan öğrencilerimize 10 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 20 bin TL, 5 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 25 bin TL ve 6 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 30 bin TL geri ödemesiz bir yıl öğrenim yardımında bulunacağız." Karakuş, desteklerin eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla artırıldığını belirtti.

başvuru süreci ve uygulama adımları:

Başvurular, Mersin Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi veya TEKSİN uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Online başvurunun tamamlanmasının ardından gerekli evraklar en yakın kurs merkezine teslim edilecek ve banka kartları da kurs merkezlerinden alınabilecek. Karakuş, sürecin kolaylaştırılması ve başvuruların erişilebilir kılınması için bu yöntemlerin tercih edildiğini söyledi.

kurs merkezlerindeki deneyimler:

Büyükşehir Halkkent Kurs Merkezinde hazırlık gören öğrenciler de uygulamanın hem sınava hazırlık sürecine hem de maddi yükün hafiflemesine katkı sağladığını belirtti. Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü kazanan Ebrar Yeter, kurs merkezindeki hazırlık sürecini ve rehberlik hizmetlerini anlattı: "Bir yıl kadar burada eğitim aldım ve gayet memnundum. Hocaların ders işleyişi ve bizim üzerimizdeki etkileri çok güzeldi. Rehberlik hocamız sürekli ilgileniyordu. Ders programları ve deneme sonrası analizler yapılıyordu. Gayet verimli bir yıl oldu benim için. Onlar sayesinde kazandım diyebilirim." Ebrar, kazandığı 4 yıllık bölüm için alacağı 20 bin TL desteğin kendileri için "çok büyük bir avantaj" olduğunu ekledi.

Benzer şekilde Mersin Üniversitesi'ni kazanan Yağmur Üren, üniversite harcamalarının kitap ve diğer ihtiyaçlarla birlikte yüksek maliyet oluşturduğunu belirterek, belediyenin sağladığı öğrenim yardımının ailesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilan edilen destek paketiyle gençlerin yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı ve ailelerin eğitim yükünü hafifletmeyi amaçladığını yineliyor. Başvuru koşulları, istenen belgeler ve son başvuru tarihine ilişkin detaylar için belediyenin resmi duyurularının takip edilmesi gerektiği belirtildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN VE BAŞVURU ŞARTLARINI TAŞIYAN GENÇLERE 2026-2027 EĞİTİM DÖNEMİNDE 30 BİN TL’YE KADAR GERİ ÖDEMESİZ ÖĞRENİM YARDIMI VERECEK.