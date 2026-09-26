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Mersin'in tarih, doğa ve lezzet rotaları İstanbul'da tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 24-25 Eylül 2026'deki 4. Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı'nda kentin tarihi, doğal ve gastronomi değerlerini Türkçe ve İngilizce tanıttı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Mersin'in tarih, doğa ve lezzet rotaları İstanbul'da tanıtıldı

Mersin’in tanıtımı fuarda yoğun ilgi gördü:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı'nda kentin zengin turizm varlıklarını sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle paylaştı. Etkinlik, belediyenin Türkiye Belediyeler Birliği standı içindeki yerinde, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı temsilcileri aracılığıyla yürütüldü. Fuarda kentin hem tarihi ve kültürel mirası hem de doğal güzellikleri ziyaretçilere aktarıldı.

Stand ve tanıtım materyalleri:

Stantta, Mersin’in turizm potansiyeli Türkçe ve İngilizce hazırlanmış tanıtım materyalleriyle anlatıldı. Ziyaretçilere kentte öne çıkan destinasyonlar, korunmuş kültürel miras alanları ve doğa odaklı aktivite seçenekleri hakkında bilgi verildi. Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde Mersin’in farklı turizm türlerine uygun altyapısı ve tanıtım stratejileri ele alındı; amaç kentin ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması olarak ifade edildi.

Gastronomi ve alternatif turizm vurgusu:

Tanıtım programında Mersin mutfağına da yer verildi. Stantta kentin coğrafi işaretli ürünlerinden cezerye ikram edilerek gastronomi kültürü deneyimlendirildi. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi dokusu ve doğal zenginlikleri sayesinde Mersin’in deniz turizmi dışında kültür, doğa ve alternatif turizm olanaklarına da ev sahipliği yaptığı fuar katılımcılarına aktarıldı.

İki gün süren fuar boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi standı hem ziyaretçiler hem de turizm sektörünün çeşitli alanlarındaki profesyoneller tarafından ilgi gördü. Gerçekleştirilen temaslarda, kentin tanıtımının geniş kitlelere ulaştırılması için iş birlikleri ve tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması hedefi öne çıktı.

MERSİN’İN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLE GASTRONOMİ DEĞERLERİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN...

MERSİN’İN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLE GASTRONOMİ DEĞERLERİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI İSTANBUL TURİZM FUARI’NDA YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERE TANITILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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