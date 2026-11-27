Mersin tanıtım vakfı hedefleri:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, Mersin’in ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesi için valilik öncülüğünde bir tanıtım vakfı kurulması için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Vakfın kuruluş çalışmaları çerçevesinde tüzük üzerinde hukuki işlemlerin sürdüğü, yapıda başta Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, MTSO, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası gibi kurumların yer almasının planlandığı bildirildi.

Yıldızgörer, vakfın yalnızca turizmi değil, kentin tarımını, sanayisini, ticaretini, kültürel mirasını ve ilçelerin doğal-historical zenginliklerini kapsayacağını belirterek kentin markalaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

meclis süreci ve komite çalışmaları:

MTSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde gerçekleştirilen MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Seçimli Genel Kurulunda İsmail Yavuz Özgüven yeniden başkanlığa seçildi. İzol, seçim sürecinin dostluk ve kardeşlik ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek meclis üyelerinin ortak hedef doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.

Yıldızgörer, mecliste görev alan 41 farklı meslek komitesinden seçilen üyelerin farklı sektörleri temsil ettiğini, ortak gayenin Mersin’e hizmet etmek olduğunu söyledi. Komitelerin oda faaliyetlerine doğrudan katkı sunması için daha etkin çalışmasına yönelik bir performans sistemi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

liman sorunları ve paydaş istişaresi:

Yönetim kurulu göreve başladıktan sonra yapılan ziyaretlerin nezaket dışında sahadaki sorunların ele alındığı istişarelere dönüştüğünü belirten Yıldızgörer, komite toplantılarına katılarak sektörlerin taleplerini dinlediğini ifade etti. Komitelerde sıkça gündeme gelen limandaki yoğunluk ve operasyonel aksaklıklar konusu, Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü ile görüşüldü.

Gelecek dönemde tüm paydaşların katılımıyla bir çalışma masası oluşturulacağı ve limandaki sorunlara ilgili kurumlarla birlikte çözüm aranacağı açıklandı. Yıldızgörer bu sürecin sektörel iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

istihdam ve dijital üye hizmetleri:

MTSO’nun istihdam odaklı çalışmaları kapsamında Batı Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarına oda olarak stant açılacağı ve etkinlikte iş arayanların özgeçmişlerinin sektörlere göre sınıflandırılarak MTSO üyeleriyle paylaşılacağı bildirildi. Ayrıca diğer odalarla birlikte gerçekleştirilecek panellerde oda temsilcileri yer alacak.

Üye hizmetlerinde dijitalleşme adımı olarak hazırlanan mobil uygulamanın kullanıma sunulduğu kaydedildi. Yıldızgörer, meclis üyelerinden uygulamayı indirerek şirketlerindeki ilgili çalışanların da kullanımını teşvik etmelerini istedi; uygulamanın oda işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmesi hedefleniyor.

Serdar Yıldızgörer ve MTSO yönetiminin açıklamaları, kent paydaşlarıyla koordinasyonu artırmaya, Mersin’in hem iç pazarda hem de uluslararası arenada bilinirliğini yükseltmeye odaklanan bir programın işaretlerini veriyor. Kurulması planlanan vakıf ve hayata geçirilmesi beklenen projelerle kentin ekonomik ve kültürel değerlerinin tanıtımına ivme kazandırılması amaçlanıyor.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER, MERSİN'İN ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA DAHA FAZLA TANINMASI AMACIYLA VALİLİK ÖNCÜLÜĞÜNDE, KENTTEKİ KURUMLARIN İŞ BİRLİĞİYLE 'MERSİN TANITIM VAKFI' KURULMASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADIKLARINI AÇIKLADI.