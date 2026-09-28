Mersinli lise ekibinin renkleri hissettiren projesi 562 takım arasından birinci oldu

Moonlight ekibinin projesi BİGE'de birinci oldu:

Mersinli lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılmasını sağlamak amacıyla geliştirdikleri projeyle Bilim Kızlarla Gelecek (BİGE) Projesi Demo Day etkinliğinde birincilik ödülünü kazandı. Proje, ülke çapında düzenlenen değerlendirmede 562 takım arasından sıyrılarak jüri ve yatırımcıların beğenisini topladı.

yarışma süreci:

BİGE Projesinin hackathon etabına, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden ve yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerden toplam 562 takım başvurdu. Ön elemeden sonra 20 takım hackathon aşamasına davet edildi; Moonlight bu aşamayı geçerek jüri değerlendirmesi sonucunda Hızlandırma Programına katılmaya hak kazanan 10 takım arasında yer aldı. İki aylık hızlandırma programının ardından İstanbul'da, Halkbank Kuleleri'nde düzenlenen Demo Day etkinliğinde projelerini yatırımcılara sundular. Final değerlendirmesinde yenilikçilik, özgünlük, uygulanabilirlik ve teknik yeterlilik ölçütleri esas alındı ve Moonlight birinci oldu.

fikir otobüsü deneyimi ve temsil hakkı:

Moonlight ekibi, aynı projeyle daha önce Fikir Otobüsü Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışmasını bu dönemde ikincilikle tamamlamıştı. Fikir Otobüsü, TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu tarafından 2015'te başlatıldı ve 2018'de Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katılımıyla lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Çağdaşkent Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yürütülen Moonlight, bu deneyim sayesinde projeyi olgunlaştırıp BİGE sahnesine taşıdı.

Moonlight ekibinin elde ettiği birincilik aynı zamanda ekibi, Generation Unlimited (GenU) ve UNICEF Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Generation Unlimited Gençlik Yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandırdı. Bu adım, projenin uluslararası platformlarda da görünürlük kazanma fırsatını oluşturuyor.

yerel destek ve rol model etkisi:

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Burçin Köksal, Fikir Otobüsü'nde doğan bir fikrin gençlerin emeğiyle ulusal ölçekte ödül kazanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Köksal, bu tür başarıların ileride yarışmaya katılacak takımlara rol model teşkil edeceğini vurgulayarak Moonlight ekibini tebrik etti ve gençlerin girişimcilik yolculuğunda yeni başarılara ulaşmalarını diledi.

Moonlight ekibinin projesi, görme engelli bireylerin sanatla etkileşimini kolaylaştırmayı amaçlayarak hem toplumsal kapsayıcılık hem de teknolojik yenilik açısından örnek niteliği taşıyor. Ekip şimdi uluslararası yarışmada ülkemizi temsil etmek için hazırlıklara başlayacak.

MERSİN’DE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN MOONLİGHT EKİBİ, GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN RENK TEMELLİ SANATLARA DAHA BAĞIMSIZ KATILABİLMESİ AMACIYLA GELİŞTİRDİKLERİ PROJEYLE, 562 TAKIMIN BAŞVURDUĞU BİLİM KIZLARLA GELECEK PROJESİ’NDE BİRİNCİLİK ELDE ETTİ.