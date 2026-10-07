Mersinli taekwondocudan gümüş başarı, Ayşe Orhan Türkiye ikincisi oldu

Mersinli sporcu Ayşe Orhan 46 kilogramda Türkiye ikincisi oldu

Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Mersin'i 46 kilogram kadınlar kategorisinde temsil eden Ayşe Orhan, finale kadar yükselerek gümüş madalya kazandı. Ordu'da gerçekleştirilen organizasyonda Orhan'ın ringdeki performansı takım ve kent adına dikkat çekti.

şampiyonanın katılımı ve organizasyon detayları:

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 3-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen şampiyona Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 52 ilden, 299 kulüp ve 528 sporcu katıldı; genç sporcular tatamide Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etti.

orhan'ın maç süreci ve il yönetiminin değerlendirmesi:

46 kilogram kategorisinde yer alan Ayşe Orhan, eleme turlarındaki başarılı sonuçlarla finale kadar yükseldi. Final müsabakasının ardından Türkiye ikinciliğini elde eden Orhan, Mersin spor camiasına değerli bir madalya kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Ayşe Orhan ve antrenörü Faruk Orhan'ı gönülden kutladıklarını belirtti. Öz, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda Mersin'i başarıyla temsil eden sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, Ayşe'nin ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki performansının il adına gurur verici olduğunu söyledi ve genç sporcunun gelecekte de önemli başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti.

Bu sonuç, Mersin'in taekwondo altyapısının ve sporcu yetiştirme çalışmalarının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor; kulüp ve il temsilcileri, genç sporcuların benzer başarıları sürdürecek biçimde desteklenmesi için beklentilerini koruyor.

ORDU'DA DÜZENLENEN ÜMİTLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI'NDA 46 KİLOGRAM KADINLAR KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN MERSİNLİ SPORCU AYŞE ORHAN, TÜRKİYE İKİNCİSİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.