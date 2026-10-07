Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 55,0309 -0,57%
Bist 12.110,09 -2,14%
Altın Gram 6.518,13 -1,57%
EUR/USD 1,1182 -0,72%
Brent Petrol 101,76 +1,17%
--°

Mersinli taekwondocudan gümüş başarı, Ayşe Orhan Türkiye ikincisi oldu

Ordu'da 3-5 Ekim 2026'da düzenlenen Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 46 kg temsilcimiz Ayşe Orhan finale çıkarak Türkiye ikincisi oldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Mersinli taekwondocudan gümüş başarı, Ayşe Orhan Türkiye ikincisi oldu

Mersinli sporcu Ayşe Orhan 46 kilogramda Türkiye ikincisi oldu

Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Mersin'i 46 kilogram kadınlar kategorisinde temsil eden Ayşe Orhan, finale kadar yükselerek gümüş madalya kazandı. Ordu'da gerçekleştirilen organizasyonda Orhan'ın ringdeki performansı takım ve kent adına dikkat çekti.

şampiyonanın katılımı ve organizasyon detayları:

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 3-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen şampiyona Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 52 ilden, 299 kulüp ve 528 sporcu katıldı; genç sporcular tatamide Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etti.

orhan'ın maç süreci ve il yönetiminin değerlendirmesi:

46 kilogram kategorisinde yer alan Ayşe Orhan, eleme turlarındaki başarılı sonuçlarla finale kadar yükseldi. Final müsabakasının ardından Türkiye ikinciliğini elde eden Orhan, Mersin spor camiasına değerli bir madalya kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Ayşe Orhan ve antrenörü Faruk Orhan'ı gönülden kutladıklarını belirtti. Öz, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda Mersin'i başarıyla temsil eden sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, Ayşe'nin ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki performansının il adına gurur verici olduğunu söyledi ve genç sporcunun gelecekte de önemli başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti.

Bu sonuç, Mersin'in taekwondo altyapısının ve sporcu yetiştirme çalışmalarının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor; kulüp ve il temsilcileri, genç sporcuların benzer başarıları sürdürecek biçimde desteklenmesi için beklentilerini koruyor.

ORDU&#039;DA DÜZENLENEN ÜMİTLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI&#039;NDA 46 KİLOGRAM KADINLAR KATEGORİSİNDE...

ORDU'DA DÜZENLENEN ÜMİTLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI'NDA 46 KİLOGRAM KADINLAR KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN MERSİNLİ SPORCU AYŞE ORHAN, TÜRKİYE İKİNCİSİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunspor'da uzun yıllar görev yapan Av. Refik Moral vefat etti
images

Karabük İdmanyurdu kupada tek golle tur atladı
images

Başkan Aksun, derecelerle dönen sporcuları makamında kabul etti
images

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrenciler evde bakımda sahaya indi: Erbaa'da ortak eğitim protokolü

Erzincan POMEM'de baba okulu ile polis memurlarına aile eğitimi

İnegöl'ün yeni buluşma noktası: botanik nikah ve etkinlik salonları yükseliyor

Bodrum'da kuşaklar arası miras: mimarlara 30, 40 ve 50 yıl plaketleri verildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi