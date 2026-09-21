Mert Müldür menisküs ameliyatı geçirdi, Fenerbahçe tedavi takibini açıkladı

Mert Müldür sağlık durumu

Operasyon detayları:

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz"

Rehabilitasyon ve takip:

Fenerbahçe, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceğini vurguladı. Kulüp, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti ve Mert Müldür’ün sağlığına odaklanacağını bildirdi.

FENERBAHÇE'NİN MİLLİ FUTBOLCUSU MERT MÜLDÜR, MENİSKÜS YIRTIĞI NEDENİYLE OPERASYON GEÇİRDİ.