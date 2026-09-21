Dolar 48,7973 +0,08%
Euro 56,0001 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.874,78 -0,97%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,23 -4,09%
--°

Mert Müldür menisküs ameliyatı geçirdi, Fenerbahçe tedavi takibini açıkladı

Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da artroskopik parsiyel menisektomi geçirdi; Fenerbahçe tedavi sürecini yakından takip edecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Mert Müldür menisküs ameliyatı geçirdi, Fenerbahçe tedavi takibini açıkladı

Mert Müldür sağlık durumu

Operasyon detayları:

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz"

Rehabilitasyon ve takip:

Fenerbahçe, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceğini vurguladı. Kulüp, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti ve Mert Müldür’ün sağlığına odaklanacağını bildirdi.

FENERBAHÇE&#039;NİN MİLLİ FUTBOLCUSU MERT MÜLDÜR, MENİSKÜS YIRTIĞI NEDENİYLE OPERASYON...

FENERBAHÇE'NİN MİLLİ FUTBOLCUSU MERT MÜLDÜR, MENİSKÜS YIRTIĞI NEDENİYLE OPERASYON GEÇİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor
images

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor
images

Dursun Ali Arslan anısına Gebze'de düzenlenen turnuva ilk günde vefayı sahaya ta...
images

Elazığspor tribünlerinde tek ses hedefiyle taraftarlar Gakgoşlar altında birleşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getirdi

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı