Merve ve İbrahim Çelik anısına Davraz'da 4-6 yaş Kur’an kursu temeli atıldı

Merve-İbrahim Çelik 4-6 yaş Kur’an Kursu'nun temeli atıldı

Davraz Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camii yanındaki alanda, hayırsever iş insanı Hüseyin Çelik, eşi Fatma Çelik ve oğulları Esat Çelik tarafından ailelerinin rahmetli evlatları Merve ve İbrahim Çelik anısına inşa edilecek 4-6 yaş Kur’an Kursu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dualarla sürdü.

Protokol katılımı ve konuşmalar:

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çelik ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmalarda projenin hem yerel hem de eğitim açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Hayırsever Hüseyin Çelik, ailece böyle bir eserin temelini atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Burada evlatlarımızın adını yaşatmayı amaçladık" ifadelerini kullandı ve Valiliğe, belediyeye ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

İl Müftüsü Muharrem Biçer törende, geleceğe güvenle bakabilmek için vatanına, milletine ve dinine bağlı nesiller yetiştirmenin önemini vurguladı ve bu tür müesseselere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Biçer, ayrıca arsanın tahsisine katkı veren yerel yönetim ve bağışçılara teşekkür etti; arsanın 800 metrekarelik bölümünün Diyanet Vakfı'na ait olduğunu; geriye kalan kısmın ise belediye ve diğer bağışçılarla sağlandığını belirtti.

Binanın özellikleri ve kapasite:

Projenin teknik detayları da törende paylaşıldı. Kur’an Kursu yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip olacak ve bodrum, zemin ve iki üst kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşacak. Vali Abdullah Erin tarafından verilen bilgiye göre binanın sadece kapalı alanı yaklaşık 500 metrekare olacak ve binada aynı anda 200 civarında çocuk eğitim alabilecek kapasite planlanıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasında, Çelik ailesiyle uzun süren dostluklarına değinerek, ailenin kazançlarını memleketlerine yatırmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, bu tür eğitim yapılarının çocukların dini ve ahlaki eğitimi kadar toplumun geleceği için de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı ve belediye olarak benzer projelere destek vereceklerini aktardı.

Vali Abdullah Erin ise arsa sorununun çözüldüğünü, projenin gerçekleşmesinde en önemli aktörün Hüseyin Çelik olduğunu söyleyerek aileye teşekkür etti. Erin, ayrıca belediyenin sağladığı katkı ve Diyanet Vakfı'na ait arsanın rolüne vurgu yaptı ve projenin hayırlı olmasını diledi.

Tören konuşmalarının ardından protokol üyelerine çiçek takdim edildi. Ardından Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Çelik ailesi birlikte temel atma butonuna basarak binanın ilk beton dökümünü dualarla gerçekleştirdi.

Kur’an kursunun, küçük yaş grubu çocukların dini eğitimini sağlamanın yanı sıra toplumsal dayanışmayı ve yerel desteği görünür kılan bir proje olduğu vurgulandı. Tören katılımcıları bu tür hayır işlerine katkı verenlere teşekkür ederken, binanın tamamlanmasının ardından çocukların eğitimine başlaması hedeflendi.

Projenin arsa bağışçılarından Orhan amca ve Gülseren abla ile katkı veren kurum ve kişilere tören sırasında teşekkür edildi; katılımcılar binanın genç kuşakların yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına dair beklentilerini paylaştılar.

Hayırlı olsun dilekleriyle sona eren törende, Merve-İbrahim Çelik 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun inşa sürecinin önümüzdeki dönemde hızla devam etmesi planlanıyor.

DAVRAZ MAHALLESİ'NDE BULUNAN BİLAL-İ HABEŞİ CAMİNİN YAN TARAFINDAKİ ALANA İŞ İNSANI HÜSEYİN ÇELİK, EŞİ FATMA ÇELİK VE OĞULLARI ESAT ÇELİK TARAFINDAN AİLENİN RAHMETLİ EVLATLARI MERVE VE İBRAHİM ÇELİK ADINA 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU BİNASI İNŞA EDİLECEK.