Dolar 48,6190 +0,13%
Euro 56,0654 -0,45%
Bist 14.284,67 -1,26%
Altın Gram 6.747,43 -2,09%
EUR/USD 1,1529 -0,62%
Brent Petrol 109,24 +4,43%
--°

Meryem Boz yeniden Aydın'da: mavi efe şampiyonluk için sahada

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019-2021'de forma giyen pasör çaprazı Meryem Boz ile yeniden anlaştı; tecrübeli oyuncu mavi-beyazlılarla şampiyonluk hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Meryem Boz yeniden Aydın'da: mavi efe şampiyonluk için sahada

Aydın'a dönüş:

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında eski oyuncusu Meryem Boz ile yeniden anlaşma sağladığını açıkladı. 2019-2021 yılları arasında mavi-beyazlı formayı giyen tecrübeli pasör çaprazı, Aydın’daki ilk döneminde taraftarların sevgisini kazanmış ve takıma önemli katkılar sunmuştu. Kulüp yönetimi, transferin özellikle hücum zenginliği ve saha tecrübesi açısından takıma artı değer katacağını belirtti.

Kariyer ve başarılar:

Meryem Boz, 2020 sezonunda ligdeki performansı ve uluslararası arenadaki katkılarıyla dikkat çekti. Aynı yıl CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemelerinde A Milli Takım formasıyla mücadele etmiş ve turnuvanın MVP'si seçilmişti. Oyuncunun kariyeri boyunca forma giydiği takımlar arasında İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa BBSK, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, V. Bank, Sarıyer Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor yer alıyor; Aydın ise onun için önemli bir uğrak oldu.

Teknik ekip, Boz’un saha içindeki tecrübesinin genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayacağını ve takımın şampiyonluk hedefi doğrultusunda kilit rol üstleneceğini vurguladı. Taraftarların benimsediği "Mavi Efe" lakabı ile bilinen Boz’un geri dönüşü, sezon öncesi moral ve beklentiyi yükseltti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA TANIDIK BİR İSMİ YENİDEN...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA TANIDIK BİR İSMİ YENİDEN KADROSUNA KATTI. AYDIN TEMSİLCİSİ, 2019-2021 YILLARI ARASINDA TAKIMDA FORMA GİYEN TECRÜBELİ PASÖR ÇAPRAZI MERYEM BOZ İLE YENİDEN ANLAŞMA SAĞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni eğitim dönemine hazırlık: Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı i...
images

Hunatspor altyapıya öncelik verdi: Abdulkadir Karahan dönemi
images

Metu: Galatasaray'ın evrensel tanınırlığı ve buraya gelmenin kariyerimdeki önemi
images

Can Korkmaz hedefini açıkladı: BCL'de dörtlü final

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahada güvenlik: Aydın Karan servis denetimlerinde velilerle buluştu

Antalya'da ağustos güvenlik bilançosu: asayiş olaylarının yüzde 99,9'u aydınlatıldı

Helikopter ambulansla Van'a getirilen 4 günlük bebek yenidoğan sarılığı nedeniyle tedaviye alındı

Yeni eğitim dönemine hazırlık: Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı istişare

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu