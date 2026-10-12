Merz: ABD'nin Rus dizel adımı Avrupa güvenliğini zayıflatır

Merz'in değerlendirmesi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya arasında varıldığı açıklanan dizel tedarik anlaşmasına sert tepki gösterdi. CDU Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Merz, anlaşmayı "not ettiklerini" belirterek Almanya ve Avrupa için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CDU toplantısında vurguladıkları

Merz, yaptırım politikasından vazgeçmeyeceklerini açıkça ifade etti; 'Rusya ancak baskı altında ciddi müzakerelerde bulunacaktır ve bu nedenle Rusya’ya yönelik yaptırımlarımıza bağlı kalıyoruz' dedi. Ayrıca Moskova'nın, Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını talep etti.

Başbakan, Rusya'nın barış tekliflerine veya müzakerelere cevap vermediğini belirterek, 'Rusya, Trump’ın enerji ateşkesi önerisine Ukrayna’nın sivil enerji arzına yönelik büyük saldırılarla zaten yanıt verdi' şeklinde konuştu.

Anlaşmanın içeriği ve beklenen etkiler

Trump ile Putin arasında hafta sonu açıklanan plan çerçevesinde, Rusya'nın kısa vadede küresel piyasalara ve ABD'ye hemen 300 bin ton dizel göndermesi, kasım ayında 500 bin ton daha, ardından da 1 milyon ton ek dizel sağlaması öngörülüyor. Trump, bu adımı küresel akaryakıt fiyatlarını düşürme amacıyla savundu.

Merz, böyle bir dış politikanın Avrupa'nın güvenlik ve yaptırım hedefleriyle çeliştiğini belirterek, Almanya ve Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımı kabul edemeyeceğini yineledi. Ukrayna'ya desteğin sürdüğünü ve stratejilerinin değişmediğini kaydeden Merz, 'Ukrayna’nın yanındayız' diyerek destek taahhüdünü tekrarladı.

Almanya Başbakanı, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dış politika danışmanlarının hafta sonu ABD'de konuyu görüştüklerini, ilgili konuların Amerikan hükümetiyle de ele alındığını söyledi. Merz, AB'nin bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Brüksel'de Ukrayna'nın özgürlüğü ile Avrupa güvenliğini güvence altına alacak adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Merz'in açıklamaları, transatlantik ilişkiler ve Avrupa'nın Rusya politikasında olası ayrışmaların ulusal ve AB düzeyinde nasıl yönetileceği sorusunu gündeme taşıdı. Alman hükümetinin duruşu, yaptırım rejiminin korunması ve Ukrayna'ya verilen desteğin devamı ekseninde şekilleniyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus akaryakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırma kararını eleştirerek, "ABD ve Rusya arasında dizel ihracatı konusunda varılan anlaşmayı not alıyoruz. Ancak, Almanya ve Avrupa için böyle bir karar söz konusu bile olamaz. Rusya, ancak baskı altında ciddi müzakerelerde bulunacaktır ve bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlarımıza bağlı kalıyoruz" dedi.