Merz: CDU'nun baraj başarısızlığı ülke siyasetinde sarsıntı yarattı

Merz'in değerlendirmesi:

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerinin ardından düzenlediği basın toplantısında partisi için sert bir değerlendirme yaptı. Merz, Mecklenburg-Vorpommern'de CDU'nun yüzde 5 seçim barajını aşamadığını belirterek bunun "ağır bir darbe" olduğunu ve etkisinin uzun süre hissedileceğini söyledi.

Merz, söz konusu sonuçların yerel dinamiklerin ve partiler arası gerilimlerin bir sonucu olduğunu vurguladı. Özellikle SPD ile AfD arasında yaşanan yoğun gerginliğin Mecklenburg-Vorpommern'deki sonuçları etkilediğini; CDU'nun burada "ezilip parçalandığını" ve meclise girebilmek için yalnızca bin oy eksik kaldığını ifade etti.

seçim sonuçları ve olası etkileri:

Berlin'de ise seçimlerde Sol Parti yüzde 25,7 oy oranıyla birinci olurken, CDU yüzde 18,8 ile ikinci sırada yer aldı. Merz, Berlin sonuçlarını "zorlu şartlarda elde edilmiş" bir sonuç olarak nitelendirdi ve ortaya çıkan tabloya göre iki olası koalisyon seçeneğinin bulunduğunu söyledi: Sol Parti-Yeşiller-SPD merkezli bir sol çoğunluk veya CDU liderliğinde Yeşiller ve SPD ile oluşturulabilecek bir çoğunluk.

Mecklenburg-Vorpommern'de ise AfD yüzde 38,2 ile birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci çıktı. Bu eyaletteki en büyük sürpriz CDU'nun yüzde 4,9 ile baraj altında kalması oldu. Merz, bu tarihi başarısızlığın partinin halk partisi kimliğine zarar verdiğini ve partiyi eski gücüne döndürmek için somut öneriler sunacağını belirtti.

koalisyon, reform gündemi ve siyasi sorumluluk:

Merz, federal hükümetin ve eyaletlerin iletişimini güçlendirmenin zorunlu hale geldiğini söyledi. "Önümüzde çok büyük bir çaba beklediğinin farkındayız" diyen Merz, federal hükümet ile eyaletlerin güçlerini birleştirerek yeni bir iş birliği modeli oluşturacaklarını, önümüzdeki hafta eyalet başbakanlarıyla kısa görüştükten sonra izleyecek yolları netleştireceklerini aktardı.

Başbakan, reform sürecini kendilerinin de ilerletmek istediğini; ancak vatandaşların iş, aile, emeklilik geliri ve sağlık hizmetleri konusundaki endişelerine cevap verme sorumluluğu taşıdıklarını vurguladı. Merz, koalisyonun ve siyasi merkezin ülkeyi önümüzdeki yıllara hazır hale getirme görevine dikkat çekti ve seçim sonuçlarının ülkenin başlıca sorunlarını değiştirmediğini, ancak siyasi tempodaki ve uzlaşma ihtiyacındaki boşlukların kamuoyunda endişeye yol açtığını kaydetti.

istifa tartışması ve Merz'in kararı:

Basın toplantısında Merz, genel merkezdeki Yürütme Kurulu toplantısında istifa tartışması yaşanmadığını belirtti ve istifa etmeyeceğini açıkladı. Merz, SPD'den gelen Berlin koalisyonuna bağlı kalma mesajına memnuniyet duyduğunu söyleyerek, ülkenin karşı karşıya olduğu tarihi görevleri koalisyonla birlikte yerine getirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Ayrıca Merz, partinin geniş kitlelere yeniden ulaşabilmesi için "bir zamanlar olduğumuz ve maalesef artık sadece bazı bölgelerde var olan halk partisi olma" niteliğini geri kazanmak üzere yoğun görüşmeler ve somut öneriler sunacağını belirtti.

basın toplantısında yaşanan aksaklıklar:

Merz'in CDU Genel Merkezi'ndeki basın toplantısı teknik ve düzen sorunlarıyla başladı. Merz, Mecklenburg-Vorpommern eyaleti başbakan adayı Daniel Peters'ın önemli bir randevusu olduğu için toplantıda bulunamadığını bildirirken konuşmasının hemen başında mikrofon sorunu yaşandı. Merz mikrofonları kendine çekerek daha yüksek sesle konuşacağını söyledikten sonra konuşmasını yeniden başlatmak zorunda kaldı.

Bu sırada bir basın mensubunun oturacak yer bulamayıp ayakta kalması ve canlı yayın kamerasını engellemesi nedeniyle Merz konuşmasını ikinci kez kesmek zorunda kaldı. Kendisinden görüşü engellenen kişilere yönelik uyarıda bulunan Merz, "Bir yere oturamaz mıydınız? Çünkü birçok kişinin görüşünü engelliyorsunuz" diyerek konuşmasına tekrar başladı.

kapanış değerlendirmesi:

Merz, koalisyon ortağı SPD ile nasıl çalışmaya devam edeceklerini görüştüğünü ve partinin geleceğiyle ilgili geniş iç tartışmaların kaçınılmaz olduğunu söyledi. CDU'nun Mecklenburg-Vorpommern'deki baraj başarısızlığı parti içi ve hükümet düzeyinde yeni bir yoğunlaşma, iletişim ve eylem planı gerektirdiğini belirtti. Merz, hem partinin hem de hükümetin önündeki görevlerin büyüklüğüne dikkat çekerek, demokratik kurallar içinde çözüm üreteceklerini vurguladı.

HRİSTİYAN DEMOKRAT BİRLİK PARTİSİ (CDU) GENEL BAŞKANI VE ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, HAFTA SONU BERLİN VE MECKLENBURG-VORPOMMERN EYALETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EYALET SEÇİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ CDU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.