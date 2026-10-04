Merz Kiev ziyaretinde Putin'e çağrı: savaşın derhal durdurulması talebi

Almanya Başbakanı’nın Kiev ziyareti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sürpriz bir ziyaret için gittiği Ukrayna’nın başkenti Kievde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte şehir merkezindeki hasar görmüş Ukrayna Bilimler Akademisi binasını gezdi. Ziyaret sırasında Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine doğrudan seslenerek çözüm çağrısında bulundu.

Merz’in çağrısının içeriği:

Merz, yaptığı konuşmada "Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmeye hazırız, bu savaşı sona erdirmeyi tartışmaya hazırız. Ancak Ukrayna’nın sivil halkına yönelik bu barbarca saldırılar durmalı" ifadelerini kullandı. Alman Başbakan, toplantının muhataplarıyla doğrudan konuşmaya hazır olduklarını vurguladı ve sivillere yönelik saldırıların son bulmasının öncelikli olduğunu belirtti.

saldırının etkileri ve bölgedeki durum:

Merz, Bilimler Akademisi’nin Kiev’in tam merkezinde, Alman Büyükelçiliği’ne birkaç yüz metre mesafede bulunduğunu hatırlatarak bölgedeki güvenlik durumuna dikkat çekti. Merz, "Burada her gün savaş suçları işleniyor" diyerek son dönemdeki hava saldırılarının sivil alanlara verdiği zararı ele aldı.

Hükümet yetkilileri ve ev sahibi temsilcilerle yapılan temasların ardından Merz, diplomasi çağrısını yinelerken, askeri operasyonların siviller üzerindeki etkisini azaltacak adımların önemine dikkat çekti. Ziyaret, hem sembolik hem de siyasi bir mesaj taşıdı; hem Ukrayna ile dayanışma hem de Rusya'ya yönelik doğrudan çağrı niteliği taşıdı.

Hatırlatmak gerekirse, Kiev’deki Ulusal Bilimler Akademisi’ne 28 Eylül’de düzenlenen saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Merz’in açıklamaları, bu tür olayların uluslararası tepkisini yükseltmeyi ve müzakere yollarının açılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ(SAĞDA), UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY (SOLDA)